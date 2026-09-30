Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trốn ra nước ngoài vẫn không thoát

ANTD.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các cơ quan liên quan, bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc đang lẩn trốn tại Vương quốc Campuchia.

Ngày 30-9-2026, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, thông qua kênh hợp tác quốc tế, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức xác minh, đấu tranh bắt giữ thành công Nguyễn Thu Phương (SN 2000) trú tại Tổ dân phố 2, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai - đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc đang lẩn trốn tại Vương quốc Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Thu Phương

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Nguyễn Thu Phương là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 114/CQĐT-MT ngày 22/2/2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập), nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng 2 quốc gia bàn giao đối tượng tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin của nhân dân, các trinh sát phát hiện Phương đang lẩn trốn sang Campuchia nhằm né tránh sự truy bắt của các lực lượng chức năng.

Với tinh thần kiên trì, quyết tâm truy bắt tội phạm, các trinh sát đã từng bước xác định được nơi ẩn náu của Nguyễn Thu Phương tại Campuchia.

Ngày 26-9-2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Nguyễn Thu Phương khi đang lẩn trốn tại thành phố Sihanouk, Vương quốc Campuchia. Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng và đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.