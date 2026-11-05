Nữ “đại gia” xăng dầu tham ô số tiền đặc biệt lớn bị tuyên phạt 18 năm tù

ANTD.VN - Chiều 5-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với nữ “đại gia” xăng dầu Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo liên quan trong vụ tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nước.

Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định tuyên bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 18 năm tù. Nữ “đại gia” xăng dầu này còn bị phạt bổ sung là 250 triệu đồng.

Nữ "đại gia" xăng dầu Chu Thị Thành (bên phải) bị dẫn giải tới phiên tòa.

Theo HĐXX, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Trong đó, bị cáo Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn GTGT cho khách và không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) để tham ô tài sản. Thành cũng chỉ đạo xuất bán khống hàng trăm hóa đơn để thu lời bất chính số tiền lớn.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo tại Công ty Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu,...

Cùng về tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, HĐXX tuyên phạt bị báo Lê Thanh An (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức) tổng mức hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.

Tiếp đến, bị cáo Mai Anh Tuyên (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức) bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Bích Liên (cựu kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức) lĩnh 10 năm 6 tháng tù về cả 2 tội danh như nữ “đại gia” Chu Thị Thành.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán một công ty xăng dầu ở Vũng Áng) mức án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tòa xác định bị cáo Vinh "không còn khả năng thi hành án" nên không phạt tiền bổ sung.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt mức án thấp nhất là 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và bị cáo bị áp dụng mức án cao nhất nhất 11 năm tù gắn với tội danh bị truy tố.

Quá trình xét xử cho thất, Công ty Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá (gọi tắt là quỹ BOG). Quỹ BOG được hạch toán riêng bằng tài khoản mở tại ngân hàng, sử dụng nhằm mục tiêu ổn định thị trường, bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh nhiên liệu gặp khó khăn nên Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách.

Bị cáo yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận việc mua bán xăng dầu với mục đích là thu tiền ngay, sử dụng vào việc đầu tư các dự án của doanh nghiệp và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu.

Để tránh bị phát hiện, kế toán của nữ “đại gia” yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao cho thủ quỹ nhập vào quỹ Công ty Thiên Minh Đức.

Với phương thức trên, từ năm 2020-2022, doanh nghiệp của nữ “đại gia” đã xuất bán 78 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty và 28 triệu lít xăng dầu, trị giá 310 tỷ đồng cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn GTGT, không trích lập Quỹ BOG để tham ô 79 tỷ đồng.

Ngoài ra, nữ “đại gia” còn chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty, khối lượng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.343 tỷ đồng. Việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn.

Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, Thành chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để "xuất khống" lượng hàng tồn này.

Trong khoảng thời gian trên, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, nữ "đại gia" xăng dầu Chu Thị Thành và các bị cáo tại Công ty Thiên Minh Đức đã khắc toàn bộ số tiền chiếm hưởng bất chính.