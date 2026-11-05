Một chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt 142,5 triệu đồng

ANTD.VN - UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.H, tổ dân phố Nghiêm Xá, phường Yên Phong với tổng số tiền 142,5 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Lực lượng chức năng giám sát công tác tiêu huỷ hàng hoá vi phạm

Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh), Đoàn kiểm tra 389 thành phố Bắc Ninh cùng Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an xã Yên Trung tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông N.Đ.H tại thôn Trung Lạc, xã Yên Trung.

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ cơ sở đã thực hiện ba hành vi vi phạm: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng thời, cơ sở còn kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm với 10.000 tuýp kem chống nắng (loại 150g/tuýp) do Trung Quốc sản xuất, trị giá niêm yết là 300 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trị giá 490 triệu đồng này được chủ cơ sở khai nhận mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.H tổng số tiền phạt 142,5 triệu đồng cho các hành vi vi phạm.

Cùng với hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật không rõ nguồn gốc xuất xứ; buộc tiêu hủy mỹ phẩm nhập lậu và yêu cầu chủ cơ sở hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.