Tiêm kích Pháp phóng tên lửa 2 triệu USD để hạ UAV 'bay từ Nga'

ANTD.VN - Video mới công bố cho thấy tiêm kích đa năng Rafale của Pháp phóng tên lửa, phá hủy UAV nghi của Nga xâm nhập không phận Latvia.

Quân đội Latvia thông báo một máy bay không người lái (UAV) sáng 8/6 bay từ vùng trời Nga vào không phận nước này do "biện pháp tác chiến điện tử của Nga". Chưa rõ UAV thuộc biên chế quân đội Nga hay Ukraine.

Biên đội tiêm kích Rafale của Pháp đồn trú tại căn cứ không quân Siaulia đã được điều động để giám sát và nhận dạng UAV sau khi nó tiến vào vùng trời Latvia. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Raivis Melnis cho biết, bộ chỉ huy NATO sau đó ra lệnh tấn công. UAV bị bắn hạ lúc 10h05 ở gần làng Berzgale, cách biên giới khoảng 30 km.

Quân đội Pháp cùng ngày xác nhận tiêm kích Rafale đã bắn hạ UAV ở khu vực trống trải tại Latvia, nhấn mạnh động thái thể hiện cam kết của Paris về hỗ trợ duy trì an ninh tại khu vực sườn đông châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Estonia Marko Mihkelson sau đó đăng video do người dân ghi lại, cho thấy tiêm kích Rafale khai hỏa tên lửa đối không. Quả đạn tạo ra vệt khói trên bầu trời và phát nổ sau vài giây, dường như là đánh trúng mục tiêu.

Giới chức Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Khoảnh khắc tiêm kích Pháp bắn hạ UAV trên không phận Latvia hôm 8/6.

Tiêm kích đa năng Rafale là máy bay chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Pháp, do hãng Dassault Aviation phát triển nhằm thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, trinh sát, chống hạm và mang vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Nhờ khả năng tác chiến đa nhiệm, độ cơ động cao và hệ thống điện tử tiên tiến, Rafale được đánh giá là một trong những tiêm kích thế hệ 4,5 mạnh nhất thế giới hiện nay, từng tham gia nhiều chiến dịch quân sự của Pháp tại Afghanistan, Libya, Iraq, Syria và nhiều khu vực khác.