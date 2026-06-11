Tổng thống Trump: Mỹ đã 'bí mật' hộ tống hơn 200 tàu qua eo biển Hormuz

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-6 tuyên bố quân đội Mỹ đã thực hiện “nhiệm vụ bí mật” hộ tống hơn 200 tàu thương mại và hơn 100 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz trong tháng trước, giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong lễ ký kết Đạo luật Bảo vệ Nước Mỹ ngày 10-6-2026

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ông Trump nói Mỹ đã “cho phép” tàu chở hàng triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz. Ông nói: “Các bạn có biết chúng ta đã vận chuyển được hàng triệu thùng dầu không? Không ai biết điều đó cả... Đêm qua, 22 tàu đi qua mà không cần đèn hiệu, bởi vì chúng không có radar".

Ngay sau đó trên Truth Social, ông Trump công bố con số lớn hơn: “Tháng trước, tôi đã chỉ đạo quân đội Mỹ thực hiện một nhiệm vụ bí mật để hỗ trợ các tàu chở dầu và các tàu thương mại khác đi qua eo biển Hormuz. Hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng nỗ lực này giúp vận chuyển hơn 100 triệu thùng dầu qua eo biển và ra thị trường. Hơn 200 tàu thương mại đã an toàn đi qua eo biển này”.

Ông Trump gọi đây là nỗ lực thành công vang dội nhờ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông chọn thời điểm này mới tiết lộ thông tin trên vì Iran đã “phát hiện ra”.

Theo ông, nhiệm vụ được tiến hành trong lúc “cuộc chiến với Iran đang diễn ra” khiến eo biển bị đóng cửa đối với tàu thuyền thương mại.

Theo dữ liệu hàng hải được tờ Times dẫn lại, tính đến cuối tháng 5-2026, khoảng 70 tàu thương mại được hướng dẫn đi qua eo biển. Nhiều tàu được cho là đã tắt thiết bị phát tín hiệu định vị AIS để tránh bị phát hiện.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là tuyến hàng hải huyết mạch. Khoảng 20-30% lượng dầu thô toàn cầu đi qua đây mỗi ngày.

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