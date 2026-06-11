Ấn Độ triệu Đại biện lâm thời Mỹ sau vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Oman

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên án vụ tấn công vào một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Oman và kêu gọi “giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức” tại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz

New Delhi cũng đã triệu Đại biện lâm thời Mỹ Jason Meeks để phản đối vụ tấn công vào con tàu. 3 thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ đang mất tích sau vụ tấn công, trên tàu có 24 người, New Delhi cho biết.

Tàu chở dầu MT Settebello mang cờ Palau đã phát tín hiệu cầu cứu hôm 10-6, thông báo về vụ tấn công tên lửa vào khoang động cơ của tàu, tại khu vực cách Sohar 20 hải lý về phía Đông Bắc trong Vịnh Oman.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết “máy bay Mỹ đã thực hiện vụ tấn công chính xác vào khoang động cơ của tàu sau khi thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ các hướng dẫn từ lực lượng Mỹ”.

“Chúng tôi lên án vụ tấn công vào tàu thương mại Settebello ngoài khơi bờ biển Oman vào đầu ngày hôm nay”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, “Trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn người Ấn Độ trên tàu, 21 người đã được cứu sống và 3 người được cho là mất tích”.

“Các vụ tấn công vào tàu thuyền liên tiếp xảy ra trong khu vực là cực kỳ đáng lo ngại và là hệ quả trực tiếp của cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Oman cho biết đang theo dõi tình hình và “chủ động phối hợp với chính quyền Oman trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ”. Trang web theo dõi tàu Marine Traffic cho hay, điểm đến của tàu Settebello là Fujairah, Các tiểu vương quốc A rập Thống nhất (UAE).

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào tàu thương mại có thủy thủ đoàn người Ấn Độ trong 3 ngày qua. Hôm 8-6, tàu chở dầu MT Marivex đã bị lực lượng Mỹ tấn công ở phía Nam eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết tàu mang cờ Palau đang di chuyển trên vùng biển quốc tế ở Vịnh Oman hướng về Iran khi bị tấn công. Con tàu “đang cố gắng đi đến một cảng của Iran”, CENTCOM cho hay.