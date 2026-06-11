Nhật Bản triển khai tên lửa đất đối hạm tới đảo ở Thái Bình Dương

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vận chuyển một bệ phóng và các thiết bị liên quan tới hòn đảo cực đông trên biển Thái Bình Dương. Đây là một phần trong công tác chuẩn bị cho lần đầu tiên triển khai hệ thống tên lửa đất đối hạm trên đảo này.

Mới đây, bệ phóng tên lửa đất đối hạm Type-12 của lực lượng phòng vệ trên bộ, cùng với các máy bay không người lái cỡ trung dùng để xác định mục tiêu, đã được chuyển lên một phà tư nhân do Bộ Quốc phòng Nhật Bản thuê.

Phà khởi hành từ cảng Chiba gần Tokyo, hướng đến đảo Minamitorishima. Đảo này thuộc quần đảo Ogasawara của Tokyo và nằm cách đảo chính Honshu của Nhật Bản khoảng 2.000 km về phía đông nam.

Đây là động thái nằm trong nỗ lực của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhằm tăng cường phòng thủ phía Thái Bình Dương bằng cách xây dựng bãi tập bắn trên đảo dành cho tên lửa đất đối hạm Type-12, có tầm bắn trên 100 km. Mục tiêu là bắt đầu triển khai bắn diễn tập từ tài khóa 2027, vốn kết thúc vào tháng 3-2028.

Hiện tại, tên lửa chưa được đưa lên đảo. Giới chức sẽ tiến hành công tác chuẩn bị xây dựng bãi tập bắn, kiểm tra khả năng hoạt động của bệ phóng và thiết bị có đúng như kỳ vọng trong điều kiện thực địa tại đảo hay không.

Trên đảo Minamitorishima hiện có binh lính lực lượng phòng vệ trên biển và nhân viên của cơ quan khí tượng Nhật Bản thường trú, nhưng không có dân thường sinh sống.