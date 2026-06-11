Pakistan tấn công khiến 13 người thiệt mạng ở Afghanistan

ANTD.VN - Xung đột đã bùng phát trở lại dọc biên giới Afghanistan-Pakistan khi các cuộc tấn công của quân đội Pakistan khiến 13 thường dân thiệt mạng, các quan chức Afghanistan cho biết.

Hiện trường vụ chiến đấu cơ Pakistan ném bom Kabul ngày 16-10-2025

Cuộc tấn công diễn ra tại các tỉnh biên giới Kunar, Khost và Paktika của Afghanistan, theo ông Zabihullah Mujahid, Người phát ngôn của chính quyền Taliban. Đây là vụ việc gây thương vong nặng nề nhất trong nhiều tuần, sau một thời gian tương đối yên bình.

Ông Mujahid nói rằng, vụ tấn công của Pakistan đã cướp đi sinh mạng của “11 trẻ em, 1 phụ nữ và 1 người đàn ông”, đồng thời cho biết thêm 14 người khác bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Hãng AFP dẫn lời một quan chức giấu tên ở Khost cho biết cuộc tấn công vào 1 ngôi nhà ở huyện Spera đã giết chết 9 người và làm bị thương 11 người. Các cư dân của một tỉnh lân cận nói rằng cuộc tấn công riêng rẽ khác đã khiến 3 thường dân thiệt mạng ở huyện Barmal. Một cư dân cho biết tất cả những người thiệt mạng đều là trẻ em. Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban ở Afghanistan che giấu các nhóm vũ trang tiến hành những cuộc đột kích xuyên biên giới và các cuộc tấn công khủng bố, bao gồm vụ đánh bom một nhà thờ Hồi giáo ở Islamabad hồi tháng 2 khiến hơn 30 người thiệt mạng. Ngược lại, Afghanistan cáo buộc Pakistan phạm “tội ác chiến tranh không thể tha thứ”.

Các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn trên biên giới Afghanistan-Pakistan bất chấp việc hai nước đã đồng ý ngừng bắn vào cuối tháng 3 vừa qua.