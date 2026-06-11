Nhật Bản - Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng và phối hợp trên biển

ANTD.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn đang tiếp diễn, Nhật Bản và Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng, trong đó có bảo đảm nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ổn định cho Nhật Bản.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Ngày 10-6, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong khoảng 30 phút tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo.

Mở đầu cuộc gặp, Thủ tướng Takaichi cho biết hai nước đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế và an ninh. Bà cũng bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trước thềm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Malaysia sẽ bảo đảm nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng ổn định cho Nhật Bản. Hiện khoảng 15% lượng khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu của Nhật Bản là từ Malaysia. Hai bên cũng nhất trí bảo đảm nguồn cung nguyên liệu thô phục vụ sản xuất phân bón.

Nhật Bản và Malaysia cũng cam kết xây dựng chuỗi cung ứng bền vững đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác.

Về an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc tăng cường phối hợp trên biển có ý nghĩa quan trọng. Những nỗ lực này bao gồm tập trận chung giữa Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản và quân đội Malaysia.

Bà Takaichi và ông Anwar cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác an ninh thông qua chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức của Nhật Bản. Theo khuôn khổ này, Nhật Bản cung cấp trang thiết bị phòng vệ và các hỗ trợ khác cho quân đội các quốc gia cùng chí hướng.