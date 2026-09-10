Những hình ảnh công trình trong hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch Hồ Gươm mang tính minh họa

ANTD.VN -Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, hình ảnh các công trình, không gian được thể hiện trong tài liệu lấy ý kiến về quy hoạch Hồ Gươm có vai trò minh họa trực quan cho các định hướng quy hoạch, giúp cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân có thể hình dung rõ hơn.

UBND phường Hoàn Kiếm và UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Thông tin về việc này, ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo quy định, quy hoạch phân khu là bước cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung trên một khu vực, trong đó xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với từng ô phố, cùng các yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi lập quy hoạch.

Theo ông Nguyên, một trong các yêu cầu đối với đồ án quy hoạch phân khu cần có nội dung về thiết kế đô thị để xác định chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn và từng ô phố cho khu vực thiết kế.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Bà Nguyên: Những hình ảnh trong hồ sơ lấy ý kiến Quy hoạch Hồ Gươm mới chỉ là minh hoạ

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, hình ảnh các công trình, không gian được thể hiện trong tài liệu lấy ý kiến có vai trò minh họa trực quan cho các định hướng quy hoạch, giúp cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân có thể hình dung rõ hơn về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tương quan giữa các khu chức năng, không gian công cộng, công trình và hạ tầng kỹ thuật, cũng như các giải pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực.

"Cần hiểu đúng rằng các hình ảnh công trình, các không gian trong hồ sơ lấy ý kiến là một phương thức thể hiện, minh họa cho định hướng quy hoạch, không phải là hồ sơ thiết kế kiến trúc của công trình và cũng không phải là cơ sở để khẳng định hình thức cụ thể của công trình đã được quyết định", Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói.

Phối cảnh minh hoạ Khải hoàn môn trong quy hoạch Hồ Gươm đang thu hút nhiều ý kiến của người dân và chuyên gia

Ông Nguyên cho hay các nội dung về quy mô, chức năng, tổ chức không gian và các chỉ tiêu quy hoạch được xác lập trong đồ án sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện qua các bước của quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, việc tổ chức lấy ý kiến ở thời điểm này là một bước trong quy trình lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ và trách nhiệm của nhân dân, các chuyên gia và các tổ chức có liên quan.

Đây cũng là giai đoạn để cơ quan lập quy hoạch tiếp nhận thêm các góc nhìn, đánh giá và đề xuất từ thực tiễn, qua đó có cơ sở hoàn thiện đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, cơ quan tổ chức lập quy hoạch sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, đồng thời nghiên cứu, tiếp thu những nội dung phù hợp và giải trình đối với những nội dung chưa thể tiếp thu theo quy định, trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch để thực hiện các bước thẩm định, phê duyệt.

Và sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở để triển khai các bước quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Phối cảnh minh hoạ khu vực chùa Báo Ân, Bưu điện Hà Nội và khách sạn Tràng Tiền

"Không nên đồng nhất những hình ảnh công trình trong hồ sơ lấy ý kiến với phương án kiến trúc đã được quyết định. Đây là công cụ để thể hiện trực quan hơn định hướng quy hoạch, giúp người dân và các chuyên gia có cơ sở cụ thể để góp ý. Phương án cuối cùng vẫn phải trải qua đầy đủ các bước nghiên cứu lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Đối với Hồ Gươm, ông Nguyên khẳng định đây là không gian đặc biệt của Thủ đô, có giá trị về lịch sử, văn hóa và cảnh quan. Thành phố xác định mọi quyết định liên quan đến không gian này phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, có cơ sở khoa học, phù hợp quy hoạch và đặc biệt phải tính đến ý kiến của nhân dân.

Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định, những ý kiến xác đáng sẽ được Hà Nội nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án. Mục tiêu cuối cùng là bảo tồn và phát huy được giá trị đặc biệt của Gồ Gươm, bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn với phát triển, để không gian này tiếp tục là một biểu tượng của Hà Nội và có giá trị lâu dài đối với các thế hệ mai sau.