Cả nước dự kiến giảm hơn 18.900 đầu mối trường công lập sau sáp nhập

ANTD.VN - Bộ Nội vụ cho biết, số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.530 xuống 18.548, tương ứng giảm 18.982 đầu mối sau sắp xếp.

Tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8/2026, Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này đã tham gia, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ để giảm các phòng thuộc vụ và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; 34/34 địa phương đã phê duyệt Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập.

Tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.530 xuống 18.548, tương ứng giảm 18.982 đầu mối (50,6%).

Bộ Nội vụ cũng đã trình phương án giao biên chế năm 2026, hướng dẫn giải quyết chính sách với lãnh đạo, quản lý cơ sở giáo dục chịu sự tác động của việc sắp xếp.

Liên quan đến nhiệm vụ tiếp tục tham mưu việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, bộ máy bên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đến nay các bộ, cơ quan ngang bộ giảm 41/142 phòng thuộc vụ và giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập bên trong so với thời điểm 30/9/2025.

Trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thiện Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công, khu vực tư.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 179/2024/NĐ-CP về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng đã được trình Chính phủ.

Về nhiệm vụ xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; ban hành Nghị quyết thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.