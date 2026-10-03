Thủ tướng chỉ đạo không tăng giá điện, có giải pháp điều tiết giá xăng dầu, kiểm soát lạm phát

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ giá cả, không để lạm phát tăng cao, trong đó chỉ đạo không tăng giá điện và điều tiết phù hợp giá các mặt hàng xăng dầu…

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ

Ngày 3-10, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, tăng trưởng GDP cả nước trong quý III/2026 đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%, cao nhất từ năm 2011.

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 9 tháng qua đạt gần 224.000 doanh nghiệp, cao hơn số rút lui khỏi thị trường (172.000).

Giải ngân đầu tư công 9 tháng đạt gần 643.000 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 2025 trên 202.000 tỷ đồng và 12,9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý III đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ…

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương, nhất là các địa phương có tăng trưởng vượt bậc trong quý III/2026.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ vẫn còn một số khó khăn, thách thức. Tăng trưởng cao nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; áp lực lạm phát rất lớn. Một số địa phương, cực tăng trưởng chưa đạt tăng trưởng như kỳ vọng. Mặt bằng lãi suất còn tương đối cao. Một số dự án tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ở quý cuối năm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng 02 con số cả năm 2026 thì quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài.

Cùng đó, kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua (khoảng 4,5%). Bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc…; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc găm hàng, đầu cơ, buôn lậu.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu. Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.

Thủ tướng lưu ý, các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn (TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh…) phải phấn đấu cao hơn, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Thủ tướng nêu rõ, quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.