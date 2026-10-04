Thu nhập bình quân của người lao động tăng mạnh

ANTD.VN - So với quý trước, thu nhập bình quân của người lao động trong quý III/2026 tăng 215,5 nghìn đồng/tháng.

Thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục tăng

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, thu nhập bình quân của người lao động quý III/2026 đạt 9,2 triệu đồng/tháng, cao hơn 215,5 nghìn đồng so với quý II/2026 và cao hơn 823,8 nghìn đồng (tương ứng tăng 9,9%) so với cùng kỳ năm 2025.

Thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng năm 2026 đạt 9,1 triệu đồng/tháng, cao hơn 752,8 nghìn đồng (tương ứng tăng 9,1%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 10,2 triệu đồng/tháng; lao động nữ là 7,8 triệu đồng; lao động ở khu vực thành thị là 10,7 triệu đồng/tháng; lao động khu vực nông thôn là 8,0 triệu đồng/tháng.

Đối với lao động làm công hưởng lương, tính chung 9 tháng năm 2026, thu nhập bình quân đạt 10,1 triệu đồng/tháng, cao hơn 738,3 nghìn đồng (tương ứng tăng 7,9%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 10,6 triệu đồng/tháng; lao động nữ là 9,6 triệu đồng/tháng; lao động ở khu vực thành thị là 11,2 triệu đồng/tháng; lao động ở khu vực nông thôn là 9,2 triệu đồng/tháng.

Theo cục Thống kê, trong quý III, lao động có việc làm đạt gần 53,0 triệu người, cao hơn 292,3 nghìn người, tương ứng tăng 0,6% so với quý trước và cao hơn 706,4 nghìn người, tương ứng tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2026, lao động có việc làm đạt 52,7 triệu người, cao hơn 683,8 nghìn người (tương ứng tăng 1,3%) so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy vậy, tỷ lệ lao động thiếu việc làm vẫn còn cao, lao động chưa qua đào tạo vẫn là vấn đề cần được khắc phục.