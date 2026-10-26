Thông tin mỹ phẩm gây hiểu nhầm là thuốc, C-Store Việt Nam bị phạt 75 triệu đồng

ANTD.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt Công ty TNHH C-Store Việt Nam 75 triệu đồng do thông tin về 3 sản phẩm mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc.

Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định số 949/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH C-Store Việt Nam, có trụ sở tại tầng 3, Tòa nhà The Hub, số 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP. HCM.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi thông tin về 3 sản phẩm mỹ phẩm gồm: Real Barrier Cica Relief Rx Fade In Serum, Fation Nosca9 Trouble Serum và Ma:nyo Galactomy Enzyme Peeling Gel không phải là thuốc có tác dụng điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm này là thuốc.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 67 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Với hành vi này, Công ty TNHH C-Store Việt Nam bị phạt 75 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH C-Store Việt Nam gỡ bỏ các thông tin vi phạm liên quan đến ba sản phẩm mỹ phẩm trên môi trường mạng, cụ thể tại Facebook và Shopee.

Theo quyết định, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Đồng thời, mỗi ngày chậm nộp phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.