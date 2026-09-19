Nữ ca sĩ Blackpink uống bia trên truyền hình Mỹ gây tranh luận tại Thái Lan

ANTD.VN - Hình ảnh ngôi sao nhạc pop Lisa của nhóm nhạc Blackpink uống bia Thái Lan trên một chương trình truyền hình Mỹ đã gây ra nhiều tranh luận tại Thái Lan về việc quảng bá "sức mạnh mềm" và luật quảng cáo rượu bia của nước này.

Ca sĩ Lisa và người dẫn chương trình Jimmy Fallon cụng ly trong chương trình The Tonight Show phát sóng ngày 16-9 tại Mỹ, khi nữ ca sĩ nhạc pop Thái Lan xuất hiện với tư cách khách mời

Nữ ca sĩ người Thái Lan Lisa của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng Blackpink uống bia trong một chương trình truyền hình Mỹ đã thu hút sự chú ý tại Thái Lan.

Hình ảnh này vừa được ca ngợi là màn quảng bá văn hóa hiệu quả, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về những quy định nghiêm ngặt đối với việc giới thiệu đồ uống có cồn trên truyền thông.

Trong chương trình The Tonight Show phát sóng tại Mỹ ngày 16-9, Lalisa “Lisa” Manobal giới thiệu món gỏi đu đủ som tam, bia Thái Lan và một loại đồ uống pha từ bia, rượu soju cùng nước ngọt.

Lisa còn hướng dẫn người dẫn chương trình Jimmy Fallon nói câu “mot kaew”, thường được dùng khi nâng cốc tại Thái Lan.

Cô xuất hiện trên chương trình để quảng bá cho album sắp ra mắt Press Play - album có “nhiều yếu tố Thái Lan” và dự kiến ​​phát hành vào ngày 23-10 tới.

Đoạn video nhanh chóng được truyền thông và người dùng mạng xã hội Thái Lan chia sẻ. Nhiều ý kiến đánh giá đây là màn quảng bá “sức mạnh mềm”, giúp ẩm thực và văn hóa Thái Lan tiếp cận thêm khán giả quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan báo chí trong nước phải làm mờ nhãn hiệu và hình ảnh sản phẩm có cồn để tránh nguy cơ vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan Phatthana Promphat cho biết, Lisa không vi phạm luật vì chương trình được thực hiện và phát sóng ở nước ngoài, đồng thời hành động trên được xem là mang tính cá nhân, chưa cho thấy mục đích quảng cáo thương mại.

Ông nhấn mạnh pháp luật Thái Lan không cấm uống rượu bia mà kiểm soát hoạt động quảng cáo và tiếp thị sản phẩm có cồn.

Theo Điều 32 của Luật Kiểm soát đồ uống có cồn, Thái Lan cấm phần lớn hoạt động quảng cáo, hiển thị tên và logo của sản phẩm rượu bia hoặc đưa ra nội dung nhằm khuyến khích tiêu dùng.

Luật cho phép một số ngoại lệ đối với việc cung cấp thông tin, kiến thức và hoạt động truyền thông đáp ứng các điều kiện liên quan.

Giới chức cảnh báo người sáng tạo nội dung tại Thái Lan vẫn phải thận trọng nếu đăng lại đoạn video hoặc làm theo công thức đồ uống.

Nội dung không hiển thị thương hiệu có thể được xem xét dựa trên bối cảnh và mục đích, nhưng việc để lộ rõ nhãn hiệu hoặc gắn đường dẫn mua hàng có thể bị coi là quảng cáo thương mại.

Nghị sĩ Taopiphop Limjittakorn cho rằng vấn đề không nên chỉ dừng ở câu hỏi Lisa có vi phạm hay không, mà cần làm rõ những hành vi nào được phép đối với báo chí, doanh nghiệp, nhà bán lẻ, người có ảnh hưởng và người dùng thông thường.

Ông đề nghị cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn dễ hiểu, kèm các tình huống cụ thể để phân biệt giữa đưa tin, thảo luận về văn hóa và quảng cáo nhằm thúc đẩy bán hàng.

Theo ông, quy định cần theo kịp sự thay đổi của môi trường truyền thông với sự phát triển của TikTok, YouTube và các nhà sáng tạo nội dung.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho biết chưa có kế hoạch sửa luật ngay lập tức. Bất kỳ thay đổi nào trong tương lai cũng phải cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nhu cầu tạo điều kiện cho hoạt động truyền thông, văn hóa cùng sự phát triển của các doanh nghiệp.