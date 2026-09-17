Tàu không người lái của Mỹ suýt bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiếm giữ

ANTD.VN - Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công 2 chiếc thuyền được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng trong nỗ lực chiếm giữ 1 tàu không người lái của Hải quân Mỹ.

Một tàu không người lái của Công ty Saildrone. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin một số ngư dân đã mất tích sau cuộc tấn công của Mỹ ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Kargan, miền Nam Iran, và gần đảo Larak.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins, đã xác nhận vụ việc nêu trên với trang Axios và một số cơ quan truyền thông khác, đồng thời nói rằng tàu không người lái bị nhắm mục tiêu “vẫn do Mỹ kiểm soát và vận hành”.

Hãng tin AP cho biết, ông Hawkins xác định phương tiện này là một tàu không người lái dài 8 mét của Công ty Saildrone. Công ty Saildrone có trụ sở tại bang California của Mỹ chuyên sản xuất các mẫu tàu tự hành với cấu trúc đặc trưng giống như cánh buồm, tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời và thiết bị đo đạc; trong đó có mẫu dài 7 mét mang tên Explorer.

Hải quân Mỹ đã sử dụng các sản phẩm của Công ty Saildrone để thu thập thông tin tình báo tại Trung Đông ít nhất từ năm 2021 và từng cáo buộc Iran “đánh cắp” một số phương tiện này hồi năm 2022.

Tình trạng đối đầu kéo dài giữa Mỹ và Iran đã gây gián đoạn đáng kể cho thị trường năng lượng toàn cầu, khi cả Washington và Tehran đều tìm cách gây sức ép lên đối phương thông qua các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu từ Vịnh Ba Tư.