Mỹ ngăn cản người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran dự cuộc họp của IAEA

ANTD.VN - Iran cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi gây sức ép lên Áo để ngăn cản người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran tham dự một sự kiện giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc tại Vienna.

Ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran. Ảnh: Reuters

Ông Mohammad Eslami, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, đã bị ngăn cản tham gia cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào tuần này sau khi Mỹ từ chối miễn trừ trừng phạt cho ông, truyền thông Iran đưa tin.

“Những hành động như vậy vi phạm nghĩa vụ của nước chủ nhà theo Thỏa thuận Trụ sở giữa IAEA và Áo. Thỏa thuận đó buộc chính phủ nước chủ nhà phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tạo điều kiện cho việc nhập cảnh của những đại diện các quốc gia thành viên vào lãnh thổ Áo”, phái bộ Iran tại Vienna cho biết trong một tuyên bố hôm 14-9.

Ông Reza Najafi, Đại sứ Iran tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, lập luận rằng động thái nêu trên là “sự vi phạm nghiêm trọng” các quyền của nước này với tư cách là thành viên của IAEA. Cơ quan này có nhiệm vụ giám sát các hoạt động hạt nhân và việc tuân thủ những nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã bảo vệ các hạn chế áp đặt lên ông Eslami. “Chúng tôi không muốn những cá nhân bị trừng phạt trốn tránh lệnh trừng phạt. Ông ta đã yêu cầu được miễn trừ lệnh trừng phạt nhưng bị từ chối”, Bộ trưởng Wright nói với các phóng viên ở Vienna, theo AFP.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc. Thời hạn 60 ngày để nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đã hết hạn vào tháng trước.