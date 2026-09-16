Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế

ANTD.VN - Ngày 15-9, ông Minoru Kihara, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, nói với một nhóm nghị sĩ liên đảng rằng chính phủ ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), trong bối cảnh chủ tịch cùng một số quan chức khác của ICC đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ông Minoru Kihara (thứ ba từ phải sang) và các thành viên của nhóm nghị sĩ liên đảng. Ảnh: NHK

Ông Minoru Kihara đã nói như vậy tại Quốc hội, khi gặp các thành viên của nhóm nghị sĩ liên đảng được thành lập để thảo luận về chính sách ngoại giao nhân quyền.

Các nghị sĩ này đang kêu gọi Chính phủ Nhật Bản đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch ICC, bà Tomoko Akane, người Nhật.

Hôm 15-9, nhóm nghị sĩ đã chuyển tới ông Kihara bức thư yêu cầu. Trong thư, nhóm nghị sĩ lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất. Đồng thời, nhóm kêu gọi Chính phủ Nhật Bản công khai phản đối và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngay lập tức.

Nhóm nghị sĩ cũng kêu gọi Thủ tướng Sanae Takaichi bày tỏ sự ủng hộ của Nhật Bản đối với ICC trong bài phát biểu mà bà dự kiến sẽ thực hiện tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tháng này.

Đáp lời, ông Kihara cho biết Chính phủ Nhật Bản vẫn nhất quán ủng hộ ICC vì cơ quan này góp phần bảo đảm pháp quyền.