Báo cáo của Mỹ hé lộ thiệt hại lớn do chiến tranh với Iran

ANTD.VN - Một báo cáo mới công bố của cơ quan giám sát thuộc Chính phủ Mỹ cho thấy cuộc chiến với Iran đã gây ra những tổn thất đáng kể đối với kho vũ khí, cơ sở quân sự và mạng lưới ngoại giao của Washington tại Trung Đông.

Nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq kiểm tra thiệt hại sau vụ tấn công ngày 14-3-2026. Ảnh AP

Báo cáo đánh giá cuộc xung đột đã gây ra tình trạng thiếu hụt một số loại vũ khí tiên tiến và bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Cơ quan giám sát cho biết việc bổ sung lại các loại tên lửa hiện đại và tên lửa đánh chặn phòng không lên mức trước chiến tranh có thể mất nhiều năm. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ vẫn duy trì đầy đủ năng lực chiến đấu và đang sản xuất vũ khí với tốc độ cao.

Báo cáo cũng lần đầu đưa ra bức tranh tương đối toàn diện về thiệt hại tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.

Các đợt tấn công của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm công trình tại các cơ sở của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Ảrập Xêút, Iraq, Oman và Jordan.

Một địa điểm ở cảng Dubai (UAE) bị máy bay không người lái Iran tấn công

Căn cứ hải quân Mỹ tại Bahrain - trung tâm hậu cần quan trọng của Hải quân Mỹ ở vùng Vịnh, đã bị tập kích bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ buộc phải chuyển một phần hoạt động hậu cần sang các cơ sở thay thế ở khoảng cách xa hơn, trong đó có căn cứ Diego Garcia trên Ấn Độ Dương.

Theo báo cáo, nhiều khí tài quân sự Mỹ cũng bị phá hủy hoặc hư hại, bao gồm khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper trị giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc. Bảy máy bay tiếp dầu KC-135 bị phá hủy hoặc hư hại, trong đó có 5 chiếc bị trúng hỏa lực Iran khi đậu tại Ảrập Xêút.

Khói bốc lên ở cảng Dubai (UAE) sau khi bị bị máy bay không người lái Iran tấn công



Cáo cáo ghi nhận 11 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các hoạt động tác chiến tại Kuwait, Iraq, Jordan và Ảrập Xêút. Ngoài ra còn có các trường hợp tử vong do tai nạn trong quá trình triển khai lực lượng. Các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Iraq, Kuwait, Ảrập Xêút và UAE cũng bị hư hại với tổng chi phí sửa chữa ước tính khoảng 184 triệu USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đã chi hơn 113 triệu USD cho các hoạt động ứng phó khẩn cấp, trong đó gần 80 triệu USD dành cho sơ tán nhân viên và công dân Mỹ.

Sau khi xung đột bùng phát, Washington đã tổ chức sơ tán khoảng 9.000 công dân Mỹ khỏi Trung Đông và châu Âu bằng đường không, đường bộ và đường biển, với chi phí hơn 11 triệu USD tính đến cuối tháng 6.

Báo cáo cũng cho thấy xung đột đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm vũ khí trong khu vực.

Trong giai đoạn sau khi chiến sự bùng phát, Mỹ đã thực hiện hơn 44 tỷ USD hợp đồng bán trang bị quân sự khẩn cấp và thông thường cho các đối tác Trung Đông, trong đó phần lớn dành cho Ảrập Xêút. Các khách hàng khác gồm Qatar, Kuwait, UAE và Israel.