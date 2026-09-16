NASA tăng tốc xây dựng Học viện Không gian Mỹ

ANTD.VN - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắt đầu tìm kiếm địa điểm xây dựng Học viện Không gian vũ trụ Mỹ, chưa đầy hai tuần sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh khởi động quá trình thành lập cơ sở đào tạo liên bang này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi lễ trao tặng Huân chương Danh dự Không gian tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Texas, ngày 28-8-2026

NASA mời chính quyền toàn bộ 50 bang gửi đề xuất đăng cai học viện. Hồ sơ cần nêu rõ khả năng đóng góp về đất đai, cơ sở hạ tầng, tài chính, liên kết đại học và hệ sinh thái công nghiệp không gian. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ là ngày 26-10.

Theo kế hoạch sơ bộ, khuôn viên chính thức cần diện tích tối thiểu khoảng 121 ha, ưu tiên địa điểm gần cơ sở của NASA hoặc các trường đại học.

Học viện dự kiến đào tạo 1.200 sinh viên trong giai đoạn đầu và có thể mở rộng quy mô lên 4.000 người.

NASA đặt mục tiêu khởi công khuôn viên chính thức chậm nhất vào năm 2027, tuyển khóa đầu tiên tại cơ sở tạm thời năm 2028 và chuyển sang khuôn viên lâu dài vào năm 2031.

Lộ trình này vẫn phụ thuộc vào quyết định của Nhà Trắng, nguồn ngân sách và các thủ tục lập pháp cần thiết.

Ủy ban Tổng thống về Học viện Không gian Mỹ đã họp phiên đầu tiên ngày 9-9 dưới sự chủ trì của Giám đốc NASA Jared Isaacman.

Ủy ban có 120 ngày để đề xuất mô hình quản trị, chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh, nghĩa vụ phục vụ của sinh viên sau tốt nghiệp và phương án lựa chọn địa điểm.

Học viện dự kiến kết hợp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu với phát triển năng lực lãnh đạo, kỷ luật và tinh thần phục vụ công.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại NASA, Lực lượng Không gian Mỹ, các cơ quan dân sự liên bang hoặc những lĩnh vực liên quan đến công nghiệp không gian.

Một số địa phương đã bắt đầu vận động đăng cai. Florida nhấn mạnh lợi thế về cơ sở phóng, hạ tầng và nguồn nhân lực hàng không vũ trụ, trong khi thành phố Conroe thuộc bang Texas đang nghiên cứu khả năng tham gia cuộc cạnh tranh nhờ vị trí gần Trung tâm Vũ trụ Johnson.