Tổng thống Putin ra lời kêu gọi lịch sử trước thềm bầu cử Duma Quốc gia Nga

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi người dân Nga lên tiếng bằng cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) sắp tới.

Nước Nga sẽ bầu ra một Hạ viện mới trong cuộc bỏ phiếu mà Tổng thống Putin mô tả là mang tính bước ngoặt, sẽ “định hình tương lai của chúng ta”.

Đây sẽ là cuộc bầu cử Hạ viện đầu tiên mà Nga tổ chức trong bối cảnh chiến dịch quân sự tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Trước đó, vào năm 2024, nước này đã tổ chức bầu cử Tổng thống giữa lúc xung đột đang diễn ra, và ông Putin đã giành chiến thắng áp đảo với 88% số phiếu bầu.

“Chúng ta biết nước Nga đang chiến đấu vì điều gì”, Tổng thống Putin phát biểu trong thông điệp được Điện Kremlin công bố hôm 16-9. Ông gọi việc bỏ phiếu là “hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp vào việc củng cố đất nước”.

Tổng thống Putin cho biết cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ quyết định ai là người đại diện cho người dân tại quốc hội liên bang trong 5 năm tới. Ông nhấn mạnh “tiếng nói của mỗi cử tri đều quan trọng” và bày tỏ tin tưởng rằng “những ứng cử viên xứng đáng và có năng lực nhất” sẽ giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Nhà lãnh đạo Nga cũng ca ngợi những người lính đang chiến đấu ở tiền tuyến, gọi “lòng dũng cảm và sự tận hiến” của họ là tấm gương sáng cho toàn thể dân tộc.

“Sự lựa chọn và ý chí của các bạn sẽ một lần nữa chứng minh rằng hàng triệu người dân đang sát cánh cùng các chiến binh của chúng ta; rằng chúng ta là một dân tộc đoàn kết, gắn bó với nhau bởi những giá trị chung, ký ức lịch sử và tình yêu dành cho Tổ quốc. Không ai có thể chia rẽ hay đe dọa được chúng ta”, ông Putin nói.

Cuộc bầu cử năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20-9, với sự tham gia tranh cử của 10 đảng cho 450 ghế tại Hạ viện Nga.