Trực thăng rơi khi đang quay hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở Mỹ

ANTD.VN - Tối 15-9, một chiếc trực thăng gặp nạn tại Chatsworth, khu vực ngoại ô Los Angeles (Mỹ), khi đang ghi hình hiện trường vụ tai nạn xe buýt, khiến 3 người thiệt mạng, Cơ quan Cứu hỏa địa phương cho biết.

Đoạn video vụ việc. Nguồn: RT

Theo CBS News, trực thăng dường như đã rơi xuống nóc 2 thùng container và một số phương tiện đang đỗ tại khu vực này. Đài NBC Los Angeles (KNBC) xác nhận cơ quan này đã mất liên lạc với chiếc trực thăng NewsChopper4.

Người phát ngôn Sở Cứu hỏa Los Angeles có mặt tại hiện trường vụ việc cho biết, trong số các nạn nhân có 1 người tử vong tại bãi đỗ xe. Ông cũng nói rằng hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Trước đó, một số trực thăng làm nhiệm vụ đưa tin đã bay trên khu vực San Fernando Valley để ghi hình vụ va chạm giữa chiếc xe SUV và xe buýt Metro. Vụ va chạm này đã khiến 2 người chết và 6 người bị thương.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy chiếc trực thăng bị hư hại nặng nề và bốc cháy dữ dội bên cạnh 1 thùng container bị móp méo cùng ít nhất 2 chiếc ô tô.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội được cho là ghi lại hình ảnh trực tiếp từ chiếc trực thăng khi nó đang quay cảnh vụ tai nạn giao thông từ trên cao, ngay trước khi đột ngột hạ độ cao và rơi xuống.

“Tôi vô cùng đau xót trước những mất mát về nhân mạng tại Chatsworth tối nay”, Thị trưởng Los Angeles Karen Bass chia sẻ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.