Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth đối mặt với luận tội vì cuộc chiến Iran

ANTD.VN - Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie ngày 15-9 đã trình các điều khoản luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth liên quan cuộc chiến với Iran và hành vi của ông trong thời gian đương nhiệm.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Phát biểu tại Hạ viện, nghị sĩ bang Kentucky cáo buộc ông Hegseth vi phạm “những tội nghiêm trọng và hành vi sai trái”, trong đó gồm việc vi phạm Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, phớt lờ chỉ thị của Quốc hội về việc chấm dứt sự can dự quân sự của Mỹ vào cuộc xung đột Iran.

Ngoài ra, ông Hegseth còn bị cáo buộc bỏ qua các đạo luật nhằm giảm thiểu thương vong dân sự và cho phép hoặc giám sát các cuộc tấn công ngoài tư pháp nhằm vào những đối tượng bị nghi buôn bán ma túy.

Ông Thomas Massie cũng cho rằng người đứng đầu Bộ Chiến tranh đã lạm dụng quyền hạn để trả đũa những người chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Lầu Năm Góc tháng trước đã thông báo với Quốc hội rằng chi phí cuộc chiến Iran tăng lên hơn 42 tỷ USD, cao hơn 4,5 tỷ USD so với ước tính công khai trước đó của Bộ Chiến tranh.

Cuộc chiến với Iran, hiện bước sang tháng thứ 7, ngày càng không được công chúng Mỹ ủng hộ, làm gia tăng sức ép đối với các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu nghị sĩ Cộng hòa khác sẽ cùng ông Massie và các nghị sĩ Dân chủ ủng hộ đề xuất luận tội.

Dự kiến Hạ viện sẽ hành động đối với đề xuất của ông Massie trước ngày 18-9, khiến các nghị sĩ có rất ít thời gian xem xét.

Hạ viện dự kiến kết thúc kỳ họp vào cuối tuần này để bước vào kỳ nghỉ thu truyền thống trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Đây là nỗ lực luận tội thứ hai nhằm vào ông Hegseth, sau nghị quyết gồm 6 điều khoản được các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đưa ra hồi tháng 4 vừa qua.