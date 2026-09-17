Houthi tuyên bố bắn hạ tiêm kích hiện đại F-15SA của Arab Saudi

ANTD.VN - Nhóm vũ trang Houthi tuyên bố sử dụng vũ khí phòng không nội địa bắn rơi tiêm kích F-15SA của Arab Saudi trên bầu trời Yemen, song chưa công bố bằng chứng về vụ việc.

Nhóm vũ trang Houthi ngày 16/9 tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích hạng nặng F-15 của Arab Saudi khi máy bay đang thực hiện “hành động thù địch” trên bầu trời tỉnh Marib, miền trung Yemen.

Theo thông báo, các đơn vị phòng không Houthi sử dụng vũ khí do lực lượng này tự phát triển để tấn công máy bay. Sau đó, Houthi phóng tên lửa nhằm vào “2 đội hình tiêm kích F-15SA và Typhoon đang tìm kiếm xác máy bay”, buộc các máy bay này rút lui.

Houthi chưa công bố hình ảnh hoặc video xác nhận vụ bắn hạ. Nhóm cũng không nêu rõ phiên bản F-15SA bị tấn công và tình trạng của tổ lái. Giới chức Arab Saudi chưa bình luận về thông tin.

Tiêm kích đa năng F-15SA

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, trước đó cho biết xuất hiện nhiều thông tin trái ngược về số phận tổ lái F-15SA, trong đó có những đồn đoán rằng họ bị bắt hoặc đang ẩn náu chờ lực lượng cứu hộ.

Houthi cáo buộc không quân Arab Saudi tiến hành hơn 450 cuộc không kích bằng tiêm kích F-15SA và Typhoon nhằm vào các tỉnh ở Yemen trong tuần này, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương. “Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả biện pháp sẵn có để bảo vệ chủ quyền của Yemen khỏi mọi hành động gây hấn hoặc xâm phạm”, thông báo có đoạn.

Tiêm kích đa năng F-15SA



Arab Saudi đã tiếp nhận hơn 220 tiêm kích F-15SA từ đầu những năm 1980, trở thành quốc gia sở hữu phi đội F-15 lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Không quân nước này đang vận hành các biến thể F-15C/D đời cũ, F-15S và F-15SA hiện đại hơn.

F-15SA được phát triển trên cơ sở F-15S, tích hợp nhiều tính năng từ F-15K của Hàn Quốc và F-15SG của Singapore. Máy bay trang bị 2 động cơ tua-bin phản lực, hệ thống điều khiển bay bằng máy tính, màn hình hiển thị tiên tiến trong buồng lái và radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA. Những nâng cấp này giúp F-15SA cải thiện khả năng tác chiến so với các biến thể F-15 trước đó.