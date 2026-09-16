Rộ tin quân đội Đức điều hành đơn vị bí mật cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTD.VN - Theo tờ Financial Times, Bộ Quốc phòng Đức có một đơn vị quân sự bí mật chuyên trách hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa Berlin và Kiev, bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về vũ khí của Ukraine.

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Được gọi là Sonderstab Ukraine (Ban Đặc trách Ukraine), đơn vị này xử lý các hợp đồng mua sắm vũ khí do Kiev ký kết trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ quân sự của Berlin. Chương trình có trị giá lên tới 11,5 tỷ euro (13,27 tỷ USD) chỉ riêng trong năm nay.

Được một nguồn tin của tờ Financial Times mô tả là đơn vị “hoàn toàn không mang phong cách Đức”, Ban Đặc trách Ukraine tự hào về việc phê duyệt các yêu cầu của Kiev trong chưa đầy 2 tuần, đồng thời bỏ qua các quy tắc mua sắm tiêu chuẩn thường áp dụng cho chính quân đội Đức. Theo Financial Times, cơ chế này khả thi do Ukraine - chứ không phải Đức - là bên ký kết các hợp đồng.

“Kiev đưa ra danh sách mua sắm. Berlin thanh toán hóa đơn”, tờ báo này viết khi mô tả hoạt động của đơn vị nêu trên. Financial Times cho biết đơn vị này nhận được sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ từ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Được thành lập ngay sau khi xung đột tại Ukraine leo thang vào tháng 2-2022, đơn vị này ban đầu có nhiệm vụ theo dõi tình hình giao tranh và báo cáo các diễn biến cho giới lãnh đạo chính trị tại Berlin. Vài tháng sau, trọng tâm hoạt động của đơn vị chuyển mạnh sang việc thúc đẩy hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Đơn vị này lúc đầu do Trung tướng Christian Freuding - người hiện đứng đầu Lục quân Đức - chỉ huy. Nổi tiếng với lập trường cứng rắn đối với Nga, ông Freuding từng tuyên bố vào tháng 3 rằng một cuộc xung đột toàn diện giữa Moscow và NATO có thể xảy ra sớm nhất là vào năm 2029, đồng thời cho biết các huấn luyện viên Ukraine sẽ hỗ trợ quân đội Đức tập luyện cho kịch bản đối đầu này.

Chỉ huy hiện tại của đơn vị, Chuẩn tướng Joachim Kaschke, chia sẻ với Financial Times rằng việc sử dụng khoản viện trợ từ Đức như thế nào hoàn toàn do Kiev quyết định. “Chúng tôi không ở đó để đưa ra lời khuyên cho họ - không hề có chuyện ‘cố vấn’ hay ‘kèm cặp’ nào ở đây cả”, ông khẳng định, đồng thời nói thêm rằng Berlin chỉ đơn thuần đóng vai trò kết nối các quan chức Ukraine có liên quan với các nhà sản xuất vũ khí của Đức.

Đức trở thành nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine sau khi Washington cắt giảm mạnh viện trợ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dữ liệu từ Chính phủ Đức, nước này đã cung cấp hoặc cam kết dành tổng cộng 57,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine.