Ảrập Xêút tuyên bố đáp trả cứng rắn sau loạt tấn công của Houthi

ANTD.VN - Ảrập Xêút ngày 15-9 tuyên bố sẽ có phản ứng "cứng rắn" đối với các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi ở Yemen, sau khi nhiều tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở miền Nam nước này khiến 13 dân thường bị thương.

Lực lượng Houthi tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ảrập Xêút, nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đẩy giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng

Theo liên quân do Riyadh đứng đầu, các cuộc tấn công diễn ra ngày 14-9 đã nhằm vào các khu vực Khamis Mushait, Abha và Taif.

Lực lượng Houthi tuyên bố tiến hành một chiến dịch quy mô lớn sử dụng hàng chục tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân King Khalid tại Khamis Mushait.

Đáp trả, liên quân Ảrập Xêút cho biết đã tiến hành hơn 50 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.

Riyadh khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn các hành động thù địch nhằm vào lãnh thổ nước này.

Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen được Ảrập Xêút hậu thuẫn tiếp tục leo thang kể từ tháng 7.

Những tuần gần đây, Houthi đã mở rộng kiểm soát dọc bờ biển Biển Đỏ, trong đó có khu vực eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Lực lượng Houthi hộ tống đoàn xe chở tù nhân được trả tự do ở Mokha đến Sanaa, Yemen ngày 12-9-2026, sau khi kiểm soát thành phố cảng này

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ Ảrập Xê lút cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng khu vực.

Giá dầu thế giới đã chịu thêm sức ép sau các diễn biến mới, trong bối cảnh tuyến vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran.

Ở Yemen, giao tranh đang gây ra những hệ lụy nhân đạo nghiêm trọng. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), gần 94.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột bùng phát trở lại.

Lực lượng chính phủ Yemen cho biết đã giành lại một số vị trí tại tỉnh Taiz, trong khi Houthi tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự ở nhiều mặt trận.

Việc Houthi gia tăng tấn công vào lãnh thổ Ảrập Xêút và các cơ sở năng lượng chiến lược có thể khiến xung đột Yemen ngày càng gắn chặt với cuộc cạnh tranh khu vực rộng lớn hơn giữa cuộc xung đột Iran, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải và thị trường năng lượng toàn cầu.