Mỹ từ chối cấp thị thực cho Tổng thống Palestine dự Đại hội đồng Liên hợp quốc

ANTD.VN - Mỹ thông báo từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho Tổng thống Mahmoud Abbas và phái đoàn Palestine tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Hình ảnh Tổng thống Palestine Mahmud Abbas phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 22-9-2025

Chính quyền Mỹ ngày 16-9 xác nhận từ chối cấp thị thực cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và khoảng 80 quan chức thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Chính quyền Palestine (PA) tới New York dự kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới.

Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Abbas bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Năm ngoái, ông đã phải phát biểu qua video.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định được đưa ra do Palestine "không cải cách, trái với cam kết với Mỹ và có các hoạt động làm suy yếu triển vọng hòa bình".

Washington cáo buộc chính quyền Palestine tiếp tục theo đuổi các hành động pháp lý chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời tiếp tục chi trả trợ cấp cho gia đình các tù nhân bị kết án vì tấn công người Israel.

Quyết định của Mỹ diễn ra ngay trước thềm Hội nghị cấp cao do Pháp và Ảrập Xêút đồng chủ trì tại LHQ ngày 22-9 nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.

Phía Palestine đã bày tỏ "bàng hoàng sâu sắc", cho rằng động thái của Washington vi phạm Thỏa thuận Trụ sở LHQ năm 1947, trong đó Mỹ với tư cách nước chủ nhà có nghĩa vụ chung là tạo điều kiện cho các nhà ngoại giao tiếp cận trụ sở LHQ ở New York.

Washington cho rằng họ có quyền từ chối vì lý do an ninh và chính sách đối ngoại.

Phản ứng trước quyết định trên, nhiều ngoại trưởng châu Âu đã lên tiếng chỉ trích. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot khẳng định "Đại hội đồng LHQ không thể bị hạn chế tiếp cận".

Ngoại trưởng Tây Ban Nha gọi đây là hành động "không thể chấp nhận", trong khi Ngoại trưởng Ireland kêu gọi EU phản đối "bằng những ngộ từ mạnh mẽ nhất".

Liên hợp quốc cho biết sẽ làm rõ với Bộ Ngoại giao Mỹ và hy vọng vấn đề được giải quyết, vì "điều quan trọng là tất cả các quốc gia thành viên và quan sát viên thường trực đều có thể được đại diện".

Phái đoàn Palestine tại LHQ đã đệ trình một nghị quyết lên Đại hội đồng, dự kiến được bỏ phiếu vào ngày 17-9, cho phép ông Abbas phát biểu trực tuyến, tương tự như năm ngoái.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vẫn duy trì quy chế miễn trừ cho các nhân viên của Phái đoàn Palestine tại LHQ để họ tiếp tục hoạt động ở New York.