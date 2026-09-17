Thái Lan - Campuchia bắt đầu đàm phán về tranh chấp trên biển

ANTD.VN - Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên nhằm giải quyết tranh chấp biên giới trên biển theo một thỏa thuận về luật biển của Liên hợp quốc.

Các phái đoàn do Ngoại trưởng Campuchia và Thái Lan dẫn đầu đã tham dự cuộc họp của Ủy Ban hòa giải tại Singapore hôm 15-9

Các phái đoàn do Ngoại trưởng hai nước dẫn đầu đã tham dự cuộc họp của ủy ban hòa giải tại Singapore hôm 15-9.

Campuchia khởi động tiến trình này từ tháng 6 theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn phát biểu khai mạc: “Nguồn tài nguyên nằm dưới vùng biển chưa phân định hiện vẫn chưa được khai thác. Trong lúc thế giới đối mặt với đợt gián đoạn năng lượng lớn nhất trong lịch sử hiện đại, khu vực của chúng ta sẽ được hưởng lợi từ việc phát triển các nguồn tài nguyên này hơn bao giờ hết”. Động thái này diễn ra sau khi Thái Lan quyết định rút khỏi bản ghi nhớ năm 2001 về hợp tác khai thác tài nguyên tại vùng biển tranh chấp. Khu vực này được cho là có trữ lượng khí đốt tự nhiên và nhiều tài nguyên khác.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói: “Sự thật là trong suốt 25 năm qua, chúng ta chỉ tổ chức được 2 vòng đàm phán chính thức”. Ông nói rằng bản ghi nhớ đã không mang lại “tiến triển cụ thể” nào, và Thái Lan chọn khởi động lại tiến trình đàm phán từ đầu.

Một quan chức Chính phủ Thái Lan cho biết ủy ban nhiều khả năng sẽ thảo luận vấn đề này trong khoảng 1 năm, sau đó đưa ra quyết định về cách xử lý đường biên giới trên biển.