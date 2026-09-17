Houthi công bố video bắn hạ máy bay tiêm kích Saudi Arabia

ANTD.VN - Ngày 16-9, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã bắn hạ 1 chiếc tiêm kích F-15 của Saudi Arabia, đồng thời công bố video quay cảnh xác máy bay đang bốc cháy.

Các tay súng Houthi ăn mừng bên cạnh những thứ dường như là xác máy bay chiến đấu F-15 của Saudi Arabia trong một video do nhóm này công bố ngày 16-9-2026

Nếu được xác thực, đây sẽ là bằng chứng đầu tiên cho thấy 1 máy bay chiến đấu của Saudi Arabia bị hệ thống phòng không Houthi bắn hạ.

Trong tuyên bố qua video, Người phát ngôn lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, cho biết máy bay bị bắn hạ trên bầu trời tỉnh Marib của Yemen bằng “loại tên lửa đất đối không do lực lượng này tự sản xuất”.

Ông Saree cũng tuyên bố rằng các tay súng Houthi đã đẩy lùi thành công 2 đợt tiếp cận của các tiêm kích F-15 và Eurofighter Typhoon thuộc Saudi Arabia, đây là những chiếc tiêm kích được điều động để tìm kiếm xác chiếc máy bay rơi. Ông Saree không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc, và quân đội Saudi Arabia hiện chưa xác nhận thông tin mất máy bay.

Đoạn video do Houthi công bố cho thấy kíp vận hành tên lửa khóa mục tiêu vào chiếc máy bay và khai hỏa. Sau đó, hình ảnh tên lửa lao trúng chiếc máy bay, khiến nó bốc cháy dữ dội và rơi xuống đất. Hiện chưa rõ liệu phi công có kịp thoát khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy hay không.

Hình ảnh tại hiện trường vụ việc cho thấy các tay súng Houthi đang nhấc phần đuôi máy bay có in hình quốc kỳ Saudi Arabia.

Đoạn video được lực lượng Houthi công bố

Trước đó, lực lượng Houthi từng tuyên bố bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Saudi Arabia: 1 chiếc vào năm 2017 và 2 chiếc năm 2018. Nhóm này cũng tuyên bố đã gây hư hại - nhưng không bắn rơi - 1 máy bay tiêm kích khác của Saudi Arabia vào năm 2018. Tuy nhiên, Saudi Arabia phủ nhận việc để mất bất kỳ máy bay chiến đấu nào do hỏa lực của Houthi.

Saudi Arabia đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Houthi từ năm 2015, mặc dù giao tranh đã tạm lắng nhờ một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2022. Xung đột giữa 2 bên bùng phát trở lại vào tháng 7 vừa qua, khi chính quyền được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Aden tấn công 1 sân bay ở Sana’a - khu vực do Houthi kiểm soát.

Houthi tấn công đáp trả vào những mục tiêu ở Saudi Arabia, trong khi các máy bay của Saudi Arabia cũng nối lại những cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào lực lượng này. Tuần trước, Houthi đã tiến công dọc theo bờ biển phía tây Yemen, chiếm giữ thành phố cảng Mocha và củng cố quyền kiểm soát đối với Eo biển Bab el-Mandeb.