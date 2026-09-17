Thủ tướng Nhật Bản bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của đảng LDP trước cải tổ Nội các

ANTD.VN - Ngày 16-9, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của đảng Dân chủ Tự do (LDP), trước khi tiến hành cải tổ Nội các dự kiến vào hôm nay 17-9.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Các vị trí trong ban lãnh đạo mới của LDP đã chính thức được quyết định trong cuộc họp bất thường của Hội đồng Tổng vụ tại trụ sở đảng ở Tokyo.

Phó Chủ tịch đảng Taro Aso, Tổng thư ký Shunichi Suzuki, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Takayuki Kobayashi và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Bầu cử Yasutoshi Nishimura đều tiếp tục tại vị.

Thủ tướng Takaichi cho biết muốn thiết lập cơ chế có thể phát huy tối đa sức mạnh của đảng và chính phủ để thực hiện những chuyển hướng chính sách quan trọng mà bà đã cam kết trong chiến dịch tranh cử.

Bà nói thêm rằng đảng và chính phủ sẽ tận dụng chính sách của họ để vượt qua tình hình khó khăn, đồng thời mở ra một tương lai mà người dân có thể cảm nhận được sự sung túc và được an tâm thông qua tăng trưởng kinh tế.

Kết quả thăm dò dư luận mới đây của Đài NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫn duy trì ở mức 53%, không đổi so với tháng trước và bằng với mức thấp nhất kể từ khi được thành lập vào năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ giảm 2 điểm, xuống còn 31%.