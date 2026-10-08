Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, cứu nạn cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng ANTT cơ sở được truyền đạt về những kiến thức cơ bản về PCCC; trách nhiệm, quyền hạn trong quá trình thực thi pháp luật trong công tác tuyên truyền PCCC; công tác tổ chức chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn; tính năng tác dụng, sử dụng của một số loại bình chữa cháy xử lý tình huống hỏa hoạn xảy ra ban đầu.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

­­­Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng phổ biến các nội dung chính của Luật PCCC năm 2024, Nghị định 105/2025/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 347/2026/NĐ-CP quy định về PCCC&CNCH đến các học viên. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần chủ động, kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tổ chức triển khai chính sách pháp luật mới.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung

Không chỉ dừng ở việc phổ biến văn bản, đơn vị đã trực tiếp hướng dẫn, trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tới các học viên, đảm bảo các quy định mới của Chính phủ được triển khai thống nhất, đúng tinh thần cải cách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và an toàn PCCC, CNCH.

Bên cạnh cập nhật các kiến thức, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng được rèn luyện các kỹ năng, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, dùng chăn ướt để dập tắt đám cháy giả định.

Thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy

Thông qua công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị những kiến thức cơ bản về quy định của pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CNCH; các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Qua đó góp phần xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng chủ động, trách nhiệm, có kỹ năng xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC&CNCH tại địa bàn dân cư; phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.