Tập 4 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6: Các ông bố “biến hình” đón Trung thu, Bùi Công Nam lần đầu làm “bố tập sự”

ANTD.VN - Ở tập 4 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6, Bùi Công Nam lần đầu vào vai “bố tập sự” chăm sóc 5 đứa trẻ tại Hội An, trong khi các ông bố cùng nhau hóa thân thành những nhân vật quen thuộc vào dịp Trung thu.

Trong tập 4 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6, Bùi Công Nam bất ngờ xuất hiện và nhận nhiệm vụ làm “bố tập sự”, một mình chăm sóc 5 đứa trẻ là các con của MC Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Huy R và diễn viên Phương Nam. Lần đầu cùng lúc chăm sóc 5 bé, nam ca sĩ không tránh khỏi những phút lúng túng. Tuy nhiên, anh nhanh chóng làm quen với các con, hỏi tên, tuổi, tên ở nhà và chú ý đến từng biểu hiện của mỗi bé.

Trong nhóm, Bùi Công Nam nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của bé Nguyên Ốc. Anh chủ động quan tâm, hỏi han khi thấy cô bé có biểu hiện buồn và rụt rè: “Sao nãy giờ con buồn vậy con?”. Sau đó, anh tiếp tục hỏi đến việc cô bé đã ăn sáng hay chưa.

Bùi Công Nam chủ động quan tâm, hỏi han khi thấy bé Nguyên Ốc có biểu hiện buồn và rụt rè.

Khi biết cả 5 đứa trẻ đều chưa có một bữa sáng đúng nghĩa, “bố tập sự” Bùi Công Nam lập tức đưa các con đi ăn. Ban đầu, tổ chương trình đã giao cho nam ca sĩ 200.000 đồng để đưa các bé đi ăn sáng. Tuy nhiên, số tiền dành cho bữa sáng lúc này chỉ còn 85.000 đồng sau khi anh đã mua bánh và nước theo yêu cầu của các con. Ban đầu, Bùi Công Nam vẫn tự tin có thể lo cho các bé một bữa sáng đầy đủ. Nhưng khi nhìn thực đơn và nhận ra một phần cơm đùi gà đã có giá 100.000 đồng, anh phải nhanh chóng tính toán lại.

Thay vì chọn một món rẻ nhất cho từng người, nam ca sĩ đề nghị gọi những phần ăn lớn để chia sẻ. Đồng thời, anh cũng lắng nghe nhu cầu chọn món của các bé và cân đối số lượng đồ ăn trong khả năng ngân sách. Bên cạnh đó, Bùi Công Nam còn đề nghị người bán làm thành các phần ăn nhỏ để phù hợp với sức ăn của trẻ.

Khi biết cả 5 đứa trẻ đều chưa có một bữa sáng đúng nghĩa, “bố tập sự” Bùi Công Nam lập tức đưa các con đi ăn.

Trong bữa sáng, nam ca sĩ tiếp tục để ý đến từng đứa trẻ. Khi thấy Ku Phin sử dụng đũa một cách khó khăn, anh đã đổi sang nĩa cho bé. Trước khi rời quán, Bùi Công Nam cũng nhắc các con hát tặng và cảm ơn cô bán hàng.

Không chỉ trong chuyện ăn uống, “bố tập sự” Bùi Công Nam còn nhắc các bé chào hỏi người lớn khi ra ngoài. Sau bữa sáng, anh cùng các con đi chợ mua hoa quả, đồ trang trí cho mâm cỗ Trung thu và tiếp tục hỏi các bé thích ăn gì, có khát nước hay không.

Những tình huống nhỏ liên tiếp xuất hiện giúp Bùi Công Nam dần hiểu thêm về vai trò của một người bố. Dù đôi lúc lúng túng, anh vẫn cố gắng quan sát và đáp ứng những nhu cầu cụ thể của 5 đứa trẻ thay vì chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ.

"Ông bố tập sự" Bùi Công Nam cùng các bé.

Bên cạnh đó, sau quá trình chuẩn bị, các cặp bố con bước vào một đêm Trung thu đặc biệt tại Hội An. Lần này, các ông bố không chỉ đồng hành cùng con mà còn trực tiếp hóa trang thành các nhân vật đặc trưng trong dịp lễ Trung thu.

Đặc biệt, Huy R gây chú ý khi giả gái, hóa thân thành Chị Hằng. Trong khi đó, Phương Nam vào vai Chú Cuội, Bùi Công Nam hóa thân thành cây đa, còn Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện với tạo hình phù thủy bóng đêm.

Các ông bố hóa thân thành nhiều nhân vật trong đêm Trung thu.

Những màn hóa trang khác với hình ảnh thường ngày của các nghệ sĩ tạo nên nhiều tình huống hài hước. Các ông bố không ngại “lăn xả” từ tạo hình đến cách diễn để mang lại tiếng cười cho những khán giả có mặt.

Trước khi bước vào phần diễn, Bùi Công Nam và Phương Nam còn có màn song ca. Bên cạnh đó, các cặp bố con cùng phối hợp chuẩn bị các khâu trang trí, tập luyện, tham gia các tiết mục tại chương trình.

Đêm Trung thu cũng là dịp các thành viên trong chương trình cùng nhìn lại ý nghĩa của ngày Tết dành cho thiếu nhi. MC Thành Trung chia sẻ về sự khác biệt giữa Trung thu của các thế hệ, khi bánh nướng, bánh dẻo từng là những thức quà được mong chờ ở thời của ông bà, cha mẹ. Còn với trẻ em ngày nay, những chiếc bánh trung thu đã trở nên phổ biến và quen thuộc hơn nhiều.

Trong phần phá cỗ, các cặp bố con cùng mời bánh, trò chuyện với nghệ nhân và khách mời tại Hội An. Các bé được hướng dẫn cách mời bánh người lớn bằng hai tay, chia sẻ bánh và nói lời cảm ơn đến những người đã cùng đồng hành trong đêm Trung thu.

Các bé được hướng dẫn cách mời bánh người lớn bằng hai tay, chia sẻ bánh và nói lời cảm ơn đến những người đã cùng đồng hành trong đêm Trung thu.

Với Bùi Công Nam, Trung thu cũng gợi lại những kỷ niệm tuổi thơ khi anh từng tham gia múa lân cùng bạn bè. Từ những ký ức ấy, nam ca sĩ mong các bé có một mùa Trung thu đáng nhớ khi được cùng gia đình quây quần, cắt bánh, trò chuyện và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Tập 4 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” khép lại bằng một đêm Trung thu nhiều màu sắc với những kỷ niệm đẹp của các cặp bố con tại Hội An.

Chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026.