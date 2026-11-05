Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

ANTD.VN - Sáng nay 5/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Buổi họp báo có sự tham dự và chủ trì của ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện các lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh và đông đảo cơ quan báo chí, Phát thanh truyền hình.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do nhấn mạnh Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng các hoạt động và giá trị văn hóa.

Bộ VHTTDL tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). (ảnh: Trần Huấn)

Điểm đáng chú ý của Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay là cách tiếp cận không giới hạn trong những chương trình biểu diễn hay hoạt động kỷ niệm mang tính nghi thức. Văn hóa được đưa đến gần hơn với cộng đồng thông qua những không gian trải nghiệm, thực hành di sản, hoạt động thể thao truyền thống, đọc sách, giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực và giao lưu giữa các thế hệ. Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng tiếp nhận mà còn trực tiếp tham gia gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa của chính cộng đồng mình.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến ngày 5/11/2026, cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm. Cùng với đó là nhiều chương trình giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng do các bộ, ngành, tổ chức Trung ương triển khai.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, được tổ chức ngày 24/11/1946. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Dự kiến, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra lúc 9h ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1. Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của nền văn hóa Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong giai đoạn phát triển mới.

Hòa trong không khí kỷ niệm, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Đặc biệt, các suất chiếu phim miễn phí tại rạp trong ba ngày 22-24/11 cùng hoạt động chiếu phim lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim sẽ tạo điều kiện để nhiều tầng lớp nhân dân tiếp cận với các tác phẩm điện ảnh.

Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa trung tâm. Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, với hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật.

Từ ngày 21 đến 24/11, các không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục được tổ chức quanh hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và Tràng Tiền – Hàng Khay.

Đặc biệt, tối 24/11, Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Do thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan, chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.

Tại Huế, các hoạt động từ ngày 22 đến 24/11 đưa công chúng đến với những giá trị đặc sắc của văn hóa cố đô và di sản Việt Nam. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật “Tình khúc Huế”, không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc sẽ tạo nên những điểm hẹn văn hóa đa dạng. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, dự kiến khai mạc ngày 22/11, cũng là một cách tiếp cận mới trong giới thiệu di sản đến công chúng.

Ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc, nhiều hoạt động gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc được tổ chức. Cụ thể, tại Thái Nguyên dự kiến tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22-23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản với các môn thể thao truyền thống. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và chương trình hát Quan họ trên thuyền tối 23/11. Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Tại Cao Bằng, các chương trình nghệ thuật mang sắc màu văn hóa dân tộc, triển lãm mỹ thuật, không gian nghề thủ công và ẩm thực dự kiến diễn ra trong tháng 11. Lạng Sơn giới thiệu trình diễn di sản Xứ Lạng tối 23/11 và đồng diễn múa Chầu sáng 24/11. Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn, giới thiệu di sản mà còn tạo cơ hội để cộng đồng trực tiếp thực hành, truyền dạy và tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, sắc màu văn hóa địa phương được thể hiện qua nhiều chương trình đặc trưng. Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 và tổ chức chương trình nghệ thuật ngày 24/11.

Quảng Ngãi dự kiến khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa ngày 18/11, cùng Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể từ ngày 20 đến 23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp trình diễn cồng chiêng, lễ hội đường phố và giới thiệu nghề truyền thống.

Gia Lai tổ chức các hoạt động Festival cồng chiêng, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku và chương trình nghệ thuật truyền thống ngày 24/11.

Ở Khánh Hòa, chương trình “Thanh âm quê hương” tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4, hoạt động công bố và trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa ngày 24/11 tại sân khấu Tháp Trầm Hương cùng những hoạt động trải nghiệm văn hóa Chăm tại các di tích Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai sẽ góp phần giới thiệu sự đa dạng văn hóa của địa phương. Đáng chú ý, các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý dự kiến mở cửa miễn phí trong ngày 24/11.

Tại Ninh Bình, Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 27/11 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Cùng với đó là các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể, giáo dục di sản và tọa đàm về quản lý cổ vật, đào tạo nhân lực giám định cổ vật tại Bảo tàng Ninh Bình.

Không gian văn hóa Nam Bộ cũng có nhiều hoạt động đặc sắc. An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và văn hóa đọc.

Tại Cần Thơ, chương trình công diễn “Tiếng Hò Sông Hậu” ngày 24/11 cùng các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước sẽ góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng sông nước. Vĩnh Long dự kiến tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18 đến 24/11 gắn với Lễ hội Ok Om Bok, có không gian ẩm thực Nam Bộ với khoảng 50 gian hàng, hoạt động đua ghe Ngo ngày 21-22/11 và đêm lễ hội tại Ao Bà Om ngày 24/11.

Trong khi đó, Cà Mau dự kiến tổ chức các chương trình nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc, đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer. Tây Ninh tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh lần thứ I ngày 20/11, kết hợp triển lãm, hoạt động nghệ thuật cộng đồng và thể thao dân tộc. Đắk Lắk chú trọng các hoạt động dân vũ, trò chơi dân gian, chiếu phim, thư viện lưu động và giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng tại các xã, phường.