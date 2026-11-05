Ngày hội đồng diễn áo dài quy mô lớn của phụ nữ Thủ đô

ANTD.VN - Chương trình đồng diễn áo dài với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô – Tự hào Áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt” dự kiến thu hút 1.500 người, diễn ra vào sáng 22-11, tại Bảo tàng Hà Nội.

Chương trình do Hội LHPN Hà Nội tổ chức, hưởng ứng Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Ngày hội diễn ra tại điểm cầu chính (Bảo tàng Hà Nội), 2 điểm cầu trực tuyến (Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm) và Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (xã Quốc Oai).

Trong đó, tại điểm cầu chính ở Bảo tàng Hà Nội, bên cạnh không gian trưng bày áo dài, đại biểu và người tham dự sẽ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, chương trình trình diễn áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn dân vũ.

Một hoạt động ý nghĩa khác của chương trình là “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh” cho 50 nữ sinh nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập. Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài”.

Ảnh minh họa

Còn tại 2 điểm cầu là Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm) và Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (xã Quốc Oai) sẽ diễn ra chương trình dân vũ với áo dài, xếp hình bản đồ Việt Nam, cờ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, tại các xã, phường, địa bàn dân cư, các cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ tham gia dân vũ áo dài, chụp ảnh áo dài tại các điểm di tích, di sản và mặc áo dài trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Chương trình là hoạt động thiết thực của Hội LHPN Hà Nội nhằm tôn vinh giá trị văn hoá Việt Nam và vẻ đẹp của Áo dài truyền thống; phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô và các cấp Hội trong bảo tồn và sáng tạo các giá trị văn hoá, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố sáng tạo và hội nhập.