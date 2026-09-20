Tân binh V-Pop không còn chật vật tìm đường đến với khán giả

ANTD.VN - Cùng với sự nở rộ của các Festival âm nhạc, nghệ sĩ trẻ cũng có thêm nhiều đất diễn để thử sức. Giữa những tên tuổi đã quen thuộc với công chúng, các tân binh V-pop có cơ hội giới thiệu màu sắc riêng, làm quen với sân khấu lớn và từng bước đến gần hơn với khán giả.

Thực tế cho thấy phần lớn sức hút của các Festival vẫn đến từ những nghệ sĩ đã có tên tuổi và lượng khán giả riêng. Điều này dễ hiểu bởi họ là những cái tên giúp chương trình bán vé và tạo sức hút ngay từ khi công bố. Nhưng khi những sân khấu ngày càng lớn, một câu hỏi khác cũng được đặt ra, đó là liệu những sân khấu này có thể dành thêm chỗ cho những nghệ sĩ mới, để họ có cơ hội bước ra khỏi không gian biểu diễn quen thuộc và trực tiếp gặp gỡ đông đảo khán giả hay không.

Ở các Festival âm nhạc quốc tế, việc những nghệ sĩ mới xuất hiện trên sân khấu lớn không phải điều xa lạ. "Glastonbury" từ lâu có những không gian dành cho các nghệ sĩ mới nổi, trong đó có sân khấu "BBC Introducing". Ed Sheeran từng xuất hiện tại "Glastonbury 2011" trước khi album đầu tay phát hành. Billie Eilish góp mặt tại "Glastonbury 2019" khi mới 17 tuổi, chỉ vài tháng sau khi album đầu tay ra mắt. Những sân khấu như vậy không chỉ là nơi biểu diễn mà còn giúp nghệ sĩ trẻ có thêm cơ hội tiếp cận một lượng công chúng lớn, trong đó có cả những người chưa từng biết đến họ.

Những sân khấu Festival mang đến cơ hội để các tân binh V-Pop được thử sức trước đông đảo khán giả

Ở Việt Nam, câu chuyện về đất diễn cho nghệ sĩ mới đang được nhìn thấy rõ hơn khi các Festival bắt đầu mở rộng đội hình. Như mới đây tại "Bốc Fest 2026" diễn ra tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Hà Nội, 11 nghệ sĩ và nhóm nhạc thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện. Bên cạnh Bức Tường, Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột hay Vinh Khuất, chương trình có sự góp mặt của những gương mặt trẻ như RHYDER, 52Hz và LEXXY. Sự khác biệt về thế hệ vì thế không chỉ nằm trên danh sách nghệ sĩ mà được đưa vào chính cách xây dựng chương trình, với những màn kết hợp được dàn dựng riêng cho sân khấu này.

Trong đội hình ấy, LEXXY (Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004) là một trường hợp đáng chú ý bởi đây là lần đầu nữ ca sĩ trẻ xuất hiện tại một Festival quy mô lớn. Không mang đến những ca khúc được xây dựng theo công thức an toàn, LEXXY lựa chọn những chủ đề và cách diễn đạt gần với thế hệ của mình. "Trạng thái mơ hồ" và "Niệm Chíll" mà cô mang đến sân khấu này nhận được nhiều sự chú ý. Các tiết mục được dàn dựng sôi động, hiện đại theo đúng tinh thần và phong cách của người trẻ. Từ tên bài hát đến cách thể hiện, nữ ca sĩ không cố gắng “già hóa” hình ảnh để phù hợp với một sân khấu lớn mà giữ nguyên màu sắc của một nghệ sĩ trẻ.

Tân binh LEXXY thử sức ở sân khấu "Bốc Fest" với phong cách trình diễn trẻ trung và tự tin

Chính sự tự nhiên ấy giúp phần trình diễn của LEXXY có một vị trí riêng trong chương trình. Cô mang đến nguồn năng lượng trẻ, cách trình diễn thoải mái, kết hợp giữa hát, vũ đạo và tương tác với khán giả. Với một nghệ sĩ mới, việc đứng trước hàng nghìn người hoàn toàn khác với biểu diễn trong một không gian nhỏ hoặc trước nhóm khán giả vốn đã biết đến mình. Sân khấu lớn vì thế cũng là một phép thử.

LEXXY còn có thêm một thử thách khác khi kết hợp với Vinh Khuất trong "Quá lâu". Thay vì chỉ hát lại một ca khúc quen thuộc theo cách cũ, nữ ca sĩ trực tiếp viết phần lời mới cho tiết mục. Ca khúc vì thế được làm mới bằng một góc nhìn khác, trong khi vẫn giữ lại những yếu tố quen thuộc của bản gốc. Với LEXXY, đây cũng là cơ hội để cô không chỉ xuất hiện với tư cách một gương mặt trẻ trong đội hình Festival mà trực tiếp tham gia vào việc tạo nên tiết mục của mình.

Các sân khấu Festival mở thêm cơ hội để nghệ sĩ trẻ thử sức và đến gần hơn với khán giả

Điểm đáng nói là cách kết hợp này không phải một tiết mục ghép ngẫu nhiên mà "Bốc Fest" đã xây dựng một số màn song ca, kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau như Đỗ Hoàng Hiệp - Vũ Thanh Vân, Hải Bột - 52Hz hay Bức Tường - RHYDER. Mỗi cuộc gặp được chuẩn bị với lựa chọn ca khúc, phần hòa âm và cách xử lý sân khấu riêng. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của LEXXY bên cạnh một nghệ sĩ có kinh nghiệm như Vinh Khuất tạo ra một dạng đối thoại khác khi nghệ sĩ trẻ không chỉ đứng cạnh đàn anh mà còn có cơ hội đưa dấu ấn cá nhân vào một ca khúc đã quen thuộc.

Đây cũng là điều mà một sân khấu Festival có thể mang lại cho nghệ sĩ mới mà không phải lúc nào các nền tảng trực tuyến cũng thay thế được. Bởi lẽ một ca khúc hay MV ca nhạc có thể được phát hành trên nhiều nền tảng, tiếp cận hàng triệu lượt xem, nhưng sân khấu trực tiếp lại là nơi nghệ sĩ đứng trước khán giả khi biểu diễn chứ không chỉ gói gọn trong phòng thu hay phim trường. Từ giọng hát, khả năng trình diễn, cách xử lý những tình huống trên sân khấu đến khả năng kết nối với đám đông, tất cả đều được thể hiện một cách trực tiếp và trực diện.

Với các tân binh, đó là một quá trình cần thiết để từng bước hình thành bản lĩnh sân khấu. Họ không chỉ cần một ca khúc được chú ý mà còn cần cơ hội biểu diễn, cần những lần xuất hiện đủ tầm cỡ để khán giả nhận diện, đồng thời có cơ hội đứng cạnh những nghệ sĩ đi trước để học hỏi và tìm ra vị trí của mình.

Trước đây, những chương trình như "Sao Mai điểm hẹn", "Vietnam Idol" hay "The Voice" từng tạo ra một con đường khá rõ để nghệ sĩ trẻ tiếp cận công chúng. Thông qua các cuộc thi truyền hình, nhiều gương mặt mới có thể nhanh chóng được biết đến, sau đó tiếp tục xây dựng sự nghiệp bằng sản phẩm và những sân khấu riêng. Tuy nhiên thị trường âm nhạc hiện nay đã thay đổi đáng kể khi nghệ sĩ có nhiều cách hơn để đưa sản phẩm đến công chúng. Nhưng sự thay đổi ấy cũng khiến câu chuyện về sân khấu trực tiếp trở nên đáng quan tâm hơn lúc nào hết.

Festival có thể không thay thế vai trò của các chương trình tìm kiếm tài năng, bởi đây không phải nơi tuyển chọn hay trao danh hiệu cho nghệ sĩ. Nhưng một sân khấu lớn nếu được tổ chức với cách tiếp cận cởi mở hơn về đội hình thì hoàn toàn có thể trở thành nơi nghệ sĩ trẻ "bung" mình trước công chúng. Quan trọng hơn, họ có thể xuất hiện trong cùng một không gian với những nghệ sĩ đã có tên tuổi, từ đó tạo ra những cuộc gặp gỡ mà khán giả cũng có cơ hội khám phá thêm những cái tên mới.

LEXXY mang đến sân khấu "Bốc Fest" màu sắc âm nhạc và nguồn năng lượng đặc trưng của thế hệ trẻ

"Bốc Fest" mùa đầu tiên được định hướng như một mô hình nhiều mùa, mỗi mùa mang một màu sắc âm nhạc riêng và được xem như một “trạm văn hóa”. Việc lựa chọn sự giao thoa giữa các thế hệ làm điểm nhấn cho mùa đầu tiên vì thế tạo điều kiện để những gương mặt trẻ đứng cạnh các nghệ sĩ đã có dấu ấn lâu năm. Với LEXXY, đây mới chỉ là một lần xuất hiện trên sân khấu lớn, chưa thể nói trước điều gì về hành trình tiếp theo. Nhưng ít nhất, cô đã có một cơ hội để đưa âm nhạc của mình đến với những khán giả có thể chưa từng nghe tên mình.

Dĩ nhiên, một tân binh chưa thể có vị trí chỉ sau một Festival. Nếu có thì hẳn đó là trường hợp rất hiếm và hy hữu. Hành trình khẳng định tên tuổi vẫn sẽ phụ thuộc vào sản phẩm, khả năng biểu diễn, cá tính âm nhạc và cách mỗi nghệ sĩ chọn xây dựng con đường riêng. Nhưng để đi được đường dài, họ cần những sân khấu đầu tiên. Và khi Festival không chỉ được nhìn như nơi quy tụ những cái tên bảo đảm sức hút, mà còn có chỗ cho những gương mặt mới thử sức, sân khấu ấy sẽ có thêm một ý nghĩa khác, không chỉ đưa nghệ sĩ đến gần khán giả, mà còn tạo ra những cuộc gặp gỡ để các thế hệ âm nhạc có thể tiếp nối nhau.