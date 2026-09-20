"Bốc Fest 2026" bùng nổ với cuộc chơi âm nhạc đa thế hệ

ANTD.VN - Khoảng 5.000 khán giả đã có mặt tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Hà Nội trong tối qua 19-9 để theo dõi lễ hội âm nhạc "Bốc Fest 2026" mùa đầu tiên. Sự kiện quy tụ 11 nghệ sĩ, nhóm nhạc với điểm nhấn là những màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt.

Bốn cuộc đối thoại âm nhạc

Khoảng 5.000 khán giả đã có mặt tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm trong đêm diễn tối 19-9-2026

Điểm tạo nên dấu ấn riêng của "Bốc Fest 2026" không nằm ở việc quy tụ nhiều tên tuổi trên cùng một sân khấu, mà ở cách những nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau được đặt vào cùng một cuộc chơi âm nhạc. Trên sân khấu, những ca khúc quen thuộc được làm mới qua những giọng hát và cách xử lý khác nhau, trong khi các giọng ca trẻ có cơ hội đứng cạnh những thế hệ nghệ sĩ đi trước mà không đơn thuần chỉ đóng vai trò khách mời.

Tinh thần ấy được thể hiện qua bốn màn kết hợp được dàn dựng riêng cho chương trình. Với ca khúc “Hương ngọc Lan”, cuộc gặp giữa Đỗ Hoàng Hiệp và Vũ Thanh Vân tạo nên sự chuyển tiếp giữa màu sắc Rock gắn với một thế hệ nghệ sĩ đi trước và cách thể hiện của một giọng ca trẻ. Ở “Quá lâu”, LEXXY và Vinh Khuất lại khai thác sự khác biệt trong cá tính âm nhạc của hai nghệ sĩ, tạo nên một tiết mục được chuẩn bị riêng cho chương trình.

Sự khác biệt về thế hệ và màu sắc tiếp tục được đặt vào “Now she don't” của Hải Bột và 52Hz. Nếu Hải Bột mang theo dấu ấn của một chặng đường dài trong âm nhạc thì 52Hz lại đem đến cách tiếp cận của thế hệ mới. Hai màu sắc được giữ lại thay vì cố gắng hòa vào một khuôn mẫu chung, qua đó tạo nên một cuộc đối thoại âm nhạc khá rõ nét.

Đỗ Hoàng Hiệp và Vũ Thanh Vân trên sân khấu "Bốc Fest 2026"

Rõ nhất cho ý tưởng này là màn kết hợp giữa ban nhạc Bức Tường và RHYDER với “Bông hồng xanh” và “Tâm hồn của đá”. Những ca khúc gắn với dấu ấn của Bức Tường được đặt cạnh màu sắc của một nghệ sĩ thuộc thế hệ mới. Sự xuất hiện của RHYDER bên cạnh Bức Tường tạo nên một cuộc gặp giữa hai thế hệ, đồng thời mở ra cách tiếp cận khác với những ca khúc vốn đã quen thuộc với nhiều khán giả.

Điểm chung của cả 4 tiết mục là chúng không được xây dựng theo công thức song ca thông thường. Thay vào đó, từ lựa chọn ca khúc, phối khí đến cách xử lý sân khấu, các màn kết hợp đều được chuẩn bị riêng cho "Bốc Fest" nhằm tạo ra những cuộc gặp có dấu ấn riêng thay vì chỉ đưa các nghệ sĩ đứng cạnh nhau trong một tiết mục.

Bên cạnh các màn kết hợp, The Flob, Picker Band và 7UPPERCUTS cũng mang đến những phần trình diễn riêng, góp thêm các màu sắc khác cho đêm nhạc. Tổng cộng 11 nghệ sĩ, nhóm nhạc góp mặt gồm: Bức Tường, Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, RHYDER, 52Hz, The Flob, Picker Band, 7UPPERCUTS và LEXXY.

Đặc biệt có khoảng 5.000 khán giả có mặt tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm để hòa mình vào lễ hội âm nhạc này. Không gian công nghiệp đặc trưng của nhà máy cũ tạo nên bối cảnh khác với những sân khấu quen thuộc, đồng thời giúp tinh thần trẻ, mạnh và giàu năng lượng của lễ hội được thể hiện rõ hơn.

Sự giao thoa giữa các thế hệ

Việc đưa những nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động gặp gỡ các gương mặt trẻ là trục chính của mùa đầu tiên "Bốc Fest". Theo đó, cách ghép cặp này cũng cho thấy chương trình không chỉ hướng tới việc tái hiện những ca khúc quen thuộc, mà muốn đặt chúng trong những cuộc gặp mới.

Theo đơn vị tổ chức, "Bốc Fest" hướng đến việc tạo không gian để các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, cùng làm mới âm nhạc và mở ra những cách tiếp cận khác với các giá trị đã được định hình. Điều này được thể hiện trực tiếp trên sân khấu, khi những tên tuổi gắn với một giai đoạn của âm nhạc Việt Nam xuất hiện cùng những nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm ngôn ngữ riêng.

Bức Tường kết hợp RHYDER trong hai ca khúc “Bông hồng xanh” và “Tâm hồn của đá”.

Cách xây dựng này cũng tạo ra nhiều điểm tiếp cận trong cùng một chương trình khi khán giả từng quen với ban nhạc Bức Tường, Hải Bột hay Đỗ Hoàng Hiệp có thể gặp những cái tên mới hơn; trong khi những người biết đến RHYDER, 52Hz hay Vũ Thanh Vân có cơ hội tiếp xúc với những nghệ sĩ thuộc các thế hệ trước.

"Bốc Fest" vì thế lựa chọn sự kết nối bằng âm nhạc thay vì chỉ đặt các nghệ sĩ cạnh nhau trong một danh sách biểu diễn. Bốn màn kết hợp trở thành phần nội dung có tính nhận diện, trong khi các phần diễn riêng mở rộng không gian âm nhạc của lễ hội. Cách làm này cũng phù hợp với sự phát triển của thị trường biểu diễn Việt Nam những năm gần đây, khi các sự kiện và lễ hội âm nhạc ngày càng chú trọng đến trải nghiệm tổng thể, không gian tổ chức và câu chuyện riêng thay vì chỉ dựa vào danh sách nghệ sĩ.

Mỗi mùa là một “trạm văn hóa”

Các nghệ sĩ mang đến nhiều màu sắc âm nhạc trong đêm diễn "Bốc Fest" mùa đầu tiên

"Bốc Fest" do My Tonic tổ chức với châm ngôn thú vị “Bốc lửa bỏ tai người”. Chương trình do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc, phụ trách định hình tổng thể âm nhạc và sân khấu của mùa đầu tiên. Điểm đáng chú ý là chương trình này ngay từ đầu đã được định hướng như một mô hình lễ hội nhiều mùa, thay vì chỉ là một đêm nhạc độc lập. Theo đơn vị tổ chức, mỗi mùa sẽ được xây dựng như một “trạm văn hóa”, mang màu sắc âm nhạc và câu chuyện riêng.

Cụ thể, mùa đầu tiên lựa chọn Rock làm điểm khởi đầu, từ những nghệ sĩ đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả đến những gương mặt trẻ đang tạo dấu ấn trong đời sống âm nhạc đương đại. Sự giao thoa giữa các thế hệ vì thế không chỉ xuất hiện trong cách ghép cặp nghệ sĩ mà trở thành ý tưởng xuyên suốt cách xây dựng chương trình.

"Bốc Fest 2026" tạo nên những cuộc gặp gỡ âm nhạc giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt

Thay vì chỉ thay đổi danh sách nghệ sĩ qua từng mùa, mô hình “trạm văn hóa” được kỳ vọng tạo ra những câu chuyện khác nhau cho mỗi lần trở lại. Mỗi “trạm” có thể mang một màu sắc âm nhạc riêng, nhưng vẫn giữ mục tiêu kết nối nghệ sĩ và khán giả thông qua những giá trị văn hóa được tiếp nối và làm mới.

Sau đêm diễn đầu tiên tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, "Bốc Fest" khép lại mùa mở màn bằng những cuộc gặp giữa các thế hệ nghệ sĩ trên cùng sân khấu. Từ những ca khúc quen thuộc được đặt trong cách thể hiện mới đến những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau, chương trình bước đầu định hình câu chuyện riêng cho một lễ hội được xây dựng theo hướng nhiều mùa.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: