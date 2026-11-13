Ngăn chặn hàng trăm kg thực phẩm nhập lậu lưu thông trên thị trường

ANTD.VN - Xe ô tô biển kiểm soát 29B-6XXXX bị phát hiện vận chuyển hàng trăm kg thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc khi đang lưu thông.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa vi phạm trên khâu lưu thông

Ngày 29/10/2026, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Bắc Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh và Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi cục QLTT Bắc Ninh tiến hành khám phương tiện ô tô nhãn hiệu Mercedes, biển kiểm soát 29B-6XXXX do ông Đ.V.H điều khiển, đồng thời là chủ hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.750 gói xúc xích, 45 gói sủi cảo, 20 gói viên thả lẩu, 60 gói thịt viên thả lẩu và 570 gói lạp sườn có tổng trị giá 182,8 triệu đồng; toàn bộ số hàng hóa này được xác định là hàng nhập lậu.

Ngoài ra, phương tiện còn vận chuyển 250 kg nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 12,5 triệu đồng. Tiến hành làm việc, ông Đ.V.H đã thừa nhận các hành vi vi phạm.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc do Đội QLTT số 1 đề xuất, ngày 10/11/2026, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.V.H tổng số tiền 102 triệu đồng, trong đó phạt 90 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và 12 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

Buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm gồm xúc xích, sủi cảo, viên thả lẩu, thịt viên thả lẩu, lạp sườn và 250 kg nầm lợn nêu trên theo quy định.