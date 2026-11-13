Tuyên án phạt tù đối với cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

ANTD.VN - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 13-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội ra phán quyết đối với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo liên quan.

Theo đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanha Hóa) 3 năm tù về tội

“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Đức Giang - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa.

Cùng tội danh trên, Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị tuyên 30 tháng tù, Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) lĩnh 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) cũng phải nhận 24 tháng tù, hưởng án treo.

Liên quan, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) bị tuyên phạt tổng mức án 8 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là 15 tháng tù cho hưởng án treo đến cao nhất là 6 năm 6 tháng tù về hai hoặc một trong các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, Lê Đức Giang và nhiều bị cáo khác đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, Công ty Thanh Tâm vốn được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thuê đất, khai thác mỏ số 2 (xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa). Năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Tâm thỏa thuận với nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát về việc bán quyền khai thác tại mỏ số 2, giá trị 62 tỷ đồng nhưng trên hợp đồng, các bên chỉ ký ở mức 2 tỷ.

Với cách thức trên, bị cáo Nguyễn Thị Tâm đã trốn thuế, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng mua lại mỏ cát của Công ty Thanh Tâm, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Thiên An Phát) đến gặp Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và đề nghị vị này giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng.

Bị cáo Giang đồng ý rồi chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Công ty Thiên An Phát sai quy định. Ngày 10-12-2020, Lê Đức Giang ký giấy phép cho Công ty Thiên An Phát được khai thác hơn 46.000m3, vi phạm Nghị định 158/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản.

Kết luận định giá thể hiện, hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên có giá trị gần 5,2 tỷ đồng, đây là thiệt hại do bị cáo Lê Đức Giang cùng thuộc cấp gây ra.

Sau khi được cấp phép, Giám đốc Công ty Thiên An Phát nhiều lần tặng quà lễ, tết cho các cán bộ. Trong đó, Phó chủ tịch Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng 35 triệu và Nguyễn Văn Tâm 20 triệu.

Ở hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2023 – 2025, Công ty Thiên An Phát đã khai thác hơn 582.000m3 cát nhưng tổng trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ ở mức 159.000m3. Doanh nghiệp này đã khai thác trái phép hơn 434.000m3, giá trị hơn 75,8 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát còn để ngoài sổ sách kế toán, che giấu hơn 133.000m3 cát cũng như doanh thu có được từ số hàng này và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.