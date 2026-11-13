Chấn chỉnh tình trạng "cắt khúc" hoặc “vo tròn” vụ việc về buôn lậu, hàng giả để xử lý hành chính

ANTD.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng chấn chỉnh tình trạng "cắt khúc" hoặc "vo tròn" vụ việc để có thẩm quyền xử lý hành chính mà không chuyển hồ sơ các vụ có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ký Quyết định ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Thời gian triển khai Kế hoạch cao điểm từ ngày 12-11-2026 đến ngày 28-02-2027.

Trong đợt cao điểm này, Chính phủ yêu cầu các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu; kiểm soát chặt chẽ các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ logistic, khu công nghiệp, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại; đồng thời giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội…

Các bộ, ngành liên quan, các địa phương thành lập các đoàn, tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Đặc biệt, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu quán triệt, tập huấn cho các lực lượng chức năng (Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, cơ quan quản lý thương mại điện tử); chấn chỉnh, xử lý tình trạng "cắt khúc" hoặc "vo tròn" vụ việc để có thẩm quyền xử lý hành chính mà không chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan công an để điều tra theo quy định.

Kế hoạch giao Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan tăng cường lực lượng, thiết bị kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, hành lý của hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh.

Cùng đó, chỉ đạo lực lượng Thuế tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của tổ chức, cá nhân nộp thuế; chống gian lận thương mại về thuế, trốn thuế; quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hoá đơn. Phối hợp các lực lượng chức năng để điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến công tác quản lý thuế; phối hợp rà soát, xử lý tình trạng thành lập doanh nghiệp "ma" để vi phạm pháp luật.

Ngành Công Thương được giao tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa; tập trung kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng đối với các mặt hàng buôn bán, lưu thông trên thị trường.

Bộ Công an được giao chỉ đạo nắm tình hình, tổ chức xác minh điều tra, đấu tranh chuyên án, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội, bóc gỡ xử lý đường dây tập trung vào nhóm hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng gian lận xuất xứ, hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... để răn đe.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo các địa phương được yêu cầu tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng chuẩn bị cung cấp đủ nguồn hàng hóa tiêu dùng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho Nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.