Triệt phá tụ điểm chứa mại dâm núp bóng quán cà phê

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá một tụ điểm hoạt động mại dâm dưới hình thức núp bóng cơ sở kinh doanh cà phê giải khát tại xã Nguyệt Đức.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện quán “Cafe Giải Khát” nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 303, thuộc địa phận xã Nguyệt Đức, do Nguyễn Thị Thu Hoà (SN 1990, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) làm chủ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm. Đáng chú ý, cơ sở này thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, bố trí người cảnh giới nhằm đối phó, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hoà

Khoảng 12h45 ngày 15-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, đấu tranh tại cơ sở trên, phát hiện Nguyễn Thị Thu Hoà có hành vi chứa mại dâm cho 3 đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà trọ Tuấn Hương, nằm đối diện quán cà phê.

Nhà trọ này cũng do Hoà trực tiếp quản lý. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ số tiền 1,9 triệu đồng là tiền Hoà thu của 3 khách mua dâm; cùng một số vật chứng có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hoà về hành vi “Chứa mại dâm” để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.