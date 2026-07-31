Tàu khu trục Nhật Bản lần đầu phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk ở Thái Bình Dương

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một trong các tàu khu trục Nhật Bản đã lần đầu tiên thử nghiệm bắn đạn thật với tên lửa hành trình Tomahawk.

Tàu khu trục JS Chokai (DDG-176) phóng tên lửa Tomahawk lần đầu tiên vào ngày 29/7/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản.



Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang gấp rút tăng cường năng lực phòng vệ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra trên Thái Bình Dương vào ngày 29-7 (theo giờ Nhật Bản).

Tàu khu trục JS Chokai (DDG-176) phóng tên lửa hành trình Tomahawk lần đầu tiên vào ngày 29/7/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Cuộc thử nghiệm đã xác nhận khả năng phóng tên lửa Tomahawk của tàu khu trục Choukai thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản. Con tàu được trang bị hệ thống Aegis này đã được cải hoán xong vào tháng 3 để có khả năng phóng Tomahawk. Tàu dự kiến trở về cảng Sasebo ở Tây Nam Nhật Bản vào khoảng tháng 9.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất là một phần trong khả năng phản công của Nhật Bản. Loại tên lửa này có tầm bắn khoảng 1.600 km.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Kongo JS Chokai (DDG-176) thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) cập Căn cứ Hải quân San Diego vào ngày 15/10/2025. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến mua tới 400 tên lửa loại này với tổng chi phí khoảng 169,4 tỷ yên, tương đương gần 1,04 tỷ USD, từ nay đến hết tháng 3-2028. Nhiều khả năng Bộ sẽ cải hoán 7 tàu khác có trang bị hệ thống Aegis để có năng lực phóng tên lửa Tomahawk.

Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa tới một doanh trại của Lực lượng Phòng vệ Trên bộ tại tỉnh Kumamoto ở phía Tây Nam và một doanh trại khác tại tỉnh Shizuoka ở miền Trung nước này, trong khuôn khổ tăng cường năng lực phản công.