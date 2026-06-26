Hàng trăm người tử vong do nắng nóng gay gắt trên khắp châu Âu

ANTD.VN - Đợt nắng nóng gay gắt đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trên khắp châu Âu trong tuần này. Trong đó, Tây Ban Nha ghi nhận số người chết cao nhất khi nhiệt độ tăng vọt lên trên 40 độ C.

Người dân giải nhiệt tại các đài phun nước giữa đợt nắng nóng ở Paris, Pháp

Theo hệ thống giám sát tử vong của Tây Ban Nha, hơn 200 trường hợp tử vong đã được xác định là do nắng nóng cực độ. Đức ghi nhận hơn 20 người tử vong, nhiều trường hợp chết đuối khi người dân tìm cách giải nhiệt ở sông, hồ và bể bơi.

Pháp xác nhận một số trường hợp thiệt mạng liên quan đến nắng nóng, bao gồm trẻ em, trong khi Italy cũng báo cáo nhiều trường hợp tử vong khi các bệnh viện điều trị số lượng bệnh nhân bị say nắng và mất nước ngày càng tăng.

Đợt nắng nóng này đã bao trùm phần lớn Tây Âu và Nam Âu, với việc Pháp ghi nhận ngày nóng nhất từ trước đến nay trong tháng 6 là 40,9 độ C và Anh ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 là 36,4 độ C. Chính quyền trên khắp khu vực đã ban hành cảnh báo đỏ, đóng cửa trường học, hủy bỏ các dịch vụ tàu hỏa và kêu gọi người dân ở trong nhà trong những giờ nóng nhất trong ngày.

Các nhà khí tượng học cho rằng nhiệt độ cực cao là do một “vòm nhiệt” kéo dài đã giữ không khí nóng lại trên khắp châu Âu và ngăn cản các hệ thống thời tiết mát mẻ hơn di chuyển vào. Điều kiện này đặc biệt nguy hiểm ở các thành phố đông dân cư, nơi bê tông và nhựa đường giữ nhiệt suốt đêm, hầu như không giảm nhiệt sau khi Mặt trời lặn.