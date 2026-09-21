Sơn Tùng lại gây "sốt" mạng xã hội

Sơn Tùng M-TP trở thành tâm điểm của một đại nhạc hội diễn ra tối 19-9 vừa qua tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sau đêm nhạc, hàng loạt khoảnh khắc của nam ca sĩ tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội, từ phần trình diễn các bản "hit" đến màn tương tác với khán giả và cả lời hẹn “cà phê trứng” ở Bốt Hàng Đậu.

Đến trưa nay 21-9, câu chuyện vẫn chưa hạ nhiệt khi hình ảnh Sơn Tùng xuất hiện tại khu vực Bốt Hàng Đậu tiếp tục được chính anh và người hâm mộ chia sẻ rộng rãi. Những bình luận cho thấy nhiều người hâm mộ đã tìm đến địa điểm anh hẹn từ trước, nhưng việc tiếp cận nam ca sĩ không dễ dàng vì có đội ngũ bảo vệ đứng xung quanh.

Sơn Tùng M-TP khuấy động sân khấu với loạt ca khúc quen thuộc

Trong dàn nghệ sĩ góp mặt tại sự kiện âm nhạc diễn ra tối 19-9, Sơn Tùng là gương mặt "vedette" khép lại chương trình. Sự xuất hiện của anh được chờ đợi từ trước và nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn được chia sẻ nhiều nhất sau đêm nhạc.



Một trong những điều khiến màn trình diễn của Sơn Tùng được chú ý không chỉ nằm ở những ca khúc quen thuộc mà còn ở cách anh khéo léo kéo khán giả cùng tham gia vào phần biểu diễn của mình. Nam ca sĩ chỉ cần cất tiếng hát, cả không gian phía dưới sân khấu đã đồng loạt vang lên những câu hát quen thuộc. Hàng vạn khán giả cùng hòa giọng trong những ca khúc được Sơn Tùng phát hành nhiều năm trước như: “Hãy trao cho anh”, “Muộn rồi mà sao còn”, “Chúng ta không thuộc về nhau” cho thấy sức sống bền bỉ của những bản "hit" này. Nhiều người gọi đây là màn “kiểm tra bài cũ” ngay giữa sân khấu, nhưng lần này người kiểm tra gần như không cần phải nhắc lại lời bài hát. Bài nào vang lên, khán giả cũng có thể hát tiếp.

Những bản "hit" của Sơn Tùng được khán giả thuộc nằm lòng và hát theo gần như trọn vẹn

Chính những khoảnh khắc ấy tạo nên nhiều video lan truyền trên mạng xã hội sau chương trình. Không ít đoạn ghi hình tập trung vào phản ứng của đám đông hơn là sân khấu, bởi sức mạnh của màn trình diễn nằm ở sự cộng hưởng giữa Sơn Tùng và hàng vạn khán giả phía dưới.

Bên cạnh khả năng làm chủ sân khấu, phần hát của Sơn Tùng cũng nhận được nhiều sự chú ý đặc biệt. Những đoạn luyến láy, cách nhả chữ và xử lý giai điệu của nam ca sĩ tạo cảm giác khác với phiên bản phòng thu, đặc biệt ở những đoạn anh chủ động hát chay hoặc giảm phần nhạc để tương tác trực tiếp với khán giả. Khi tiếng nhạc được tiết chế, giọng hát của Sơn Tùng và tiếng hát của đám đông gần như trở thành phần chính của sân khấu. Đây cũng là lúc nhiều khán giả nhận ra sức sống của những ca khúc đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người nghe.

Sơn Tùng M-TP chinh phục khán giả bằng khả năng làm chủ sân khấu

Không khí càng được đẩy lên khi Sơn Tùng mang...súng phun nước lên sân khấu, liên tục tương tác với khán giả. Chi tiết tưởng như ngẫu hứng này khiến phần trình diễn trở nên gần gũi và nhiều năng lượng hơn, đồng thời tạo thêm những hình ảnh được người hâm mộ chia sẻ sau đêm nhạc.

Phần âm nhạc cũng là một yếu tố đáng chú ý khi những bản phối mới, phần beat được xử lý trẻ trung và cách sắp xếp các ca khúc khiến những bài hát quen thuộc mang một màu sắc khác khi đặt trong không gian của một đại nhạc hội. Đặc biệt, Sơn Tùng lần đầu đưa “Come my way” lên sân khấu kể từ khi ca khúc này chính thức ra mắt và gây tiếng vang trên thị trường quốc tế. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn hợp tác giữa Sơn Tùng và Rapper người Mỹ - Tyga.

Cũng chính trên sân khấu đêm diễn, Sơn Tùng không quên hẹn người hâm mộ hôm sau tới Bốt Hàng Đậu để uống cà phê trứng. Một lời rủ khá đời thường, nhưng với cộng đồng người hâm mộ nam ca sĩ, lời rủ này lập tức trở thành cuộc hẹn được chờ đợi. Đây là lần tiếp theo Sơn Tùng chủ động kéo khán giả vào những trải nghiệm rất đời thường của Hà Nội, sau những lời hẹn trước đó như uống trà đá vỉa hè hay đi xích lô ở hồ Tây.



Sơn Tùng M-TP xuất hiện tại Bốt Hàng Đậu sáng 21-9

Theo hình ảnh được người hâm mộ chia sẻ mới đây, sáng nay 21-9, Sơn Tùng cùng êkíp xuất hiện tại khu vực Bốt Hàng Đậu. Nam ca sĩ được một số nhân viên an ninh hỗ trợ, tạo khoảng cách với người hâm mộ trong quá trình di chuyển. Một số khán giả có mặt tại đây đã ghi lại hình ảnh Sơn Tùng từ xa và chia sẻ lên mạng xã hội. Dưới các bài đăng, nhiều người hâm mộ hỏi về thời điểm nam ca sĩ xuất hiện. Chủ tài khoản đăng ảnh cho biết anh có mặt tại Bốt Hàng Đậu trong khoảng 8h30-10h sáng.

Việc Sơn Tùng xuất hiện đúng địa điểm đã hẹn trước đó tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ. Dù chỉ là một cuộc gặp ngắn và người hâm mộ không dễ tiếp cận nam ca sĩ, những hình ảnh ghi lại tại Bốt Hàng Đậu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lời hẹn "cà phê trứng tại Bốt Hàng Đậu" của Sơn Tùng thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ nam ca sĩ

Không phải ngẫu nhiên Sơn Tùng vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm thảo luận mỗi khi xuất hiện. Ngay trong nửa đầu năm 2026, trang Socialite từng ghi nhận nam ca sĩ đứng đầu danh sách những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 3,6 triệu lượt thảo luận. Trong khi đó, dữ liệu từ Buzzmetrics cũng cho thấy Sơn Tùng nhiều lần đứng ở vị trí cao trong các bảng xếp hạng người nổi tiếng trên mạng xã hội năm nay, đặc biệt quanh thời điểm anh ra mắt MV “Come my way”.

Có thể thấy mặc dù Sơn Tùng không xuất hiện quá dày đặc trước công chúng, nhưng mỗi lần trở lại đều dễ tạo ra những khoảnh khắc được chú ý trên mạng xã hội. Từ những màn trình diễn khiến khán giả đồng loạt hát theo, những tương tác ngẫu hứng trên sân khấu đến một lời hẹn ngoài đời với người hâm mộ, nam ca sĩ cho thấy sức hút vẫn được duy trì không chỉ bằng âm nhạc mà còn bởi sự chờ đợi của công chúng dành cho mỗi lần anh xuất hiện.