Phùng Khánh Linh sáng tác 2 ca khúc mới cho Tùng Dương

ANTD.VN - Phùng Khánh Linh cho biết cô đã sáng tác hai ca khúc mới dành cho Tùng Dương, trong đó có “Hai kẻ lang bạt”, sau khi nhận lời tham gia live-concert “Bay về phía mặt trời” của nam ca sĩ.

Phùng Khánh Linh sẽ góp mặt trong live-concert “Bay về phía mặt trời” của Tùng Dương với một vai trò khá đặc biệt. Không chỉ đứng chung sân khấu với đàn anh, nữ ca sĩ còn sáng tác hai ca khúc mới dành cho anh, trong đó có ca khúc “Hai kẻ lang bạt”, một bài hát mà cô dành nhiều tâm huyết sau khi nhận lời tham gia chương trình.

Phùng Khánh Linh cho biết cô vốn ít khi sáng tác nhạc cho người khác. Nhưng lần này lời mời từ Tùng Dương khiến cô muốn bắt tay vào viết ngay, bởi cô đã theo dõi và dành nhiều tình cảm cho hành trình nghệ thuật của đàn anh. Nữ ca sĩ cũng mong muốn những ca khúc mới vừa phù hợp với giọng hát, cá tính của Tùng Dương, vừa giữ được màu sắc riêng của mình.

Phùng Khánh Linh chia sẻ về hai ca khúc mới sáng tác dành cho Tùng Dương

Trong hai sáng tác, “Hai kẻ lang bạt” được Phùng Khánh Linh nhắc đến với nhiều sự kỳ vọng. Nữ ca sĩ gọi đây là ca khúc được viết theo kiểu “đo ni đóng giày” cho Tùng Dương. Vì vậy, màu sắc âm nhạc của nam ca sĩ cũng trở thành một phần trong quá trình cô hình thành tác phẩm.

Lần đầu đứng chung sân khấu với giọng ca được mệnh danh "Divo" trong làng nhạc Việt, giọng ca sinh năm 1994 thừa nhận có phần hồi hộp, thậm chí áp lực hơn cả khi biểu diễn trong Concert của chính mình. Không chỉ là sự háo hức trước một cuộc gặp gỡ âm nhạc, cô còn muốn chinh phục những khán giả vốn đã dành nhiều tình cảm cho giọng hát và phong cách riêng của đàn anh.

Cơ duyên để Phùng Khánh Linh xuất hiện trong “Bay về phía mặt trời” bắt đầu từ lời mời của Tùng Dương. Nữ ca sĩ cho biết cô biết đến âm nhạc của đàn anh từ khi còn nhỏ, qua những ca khúc dân gian đương đại như “Ôi quê tôi”, sau đó tiếp tục theo dõi hành trình âm nhạc của anh qua những sản phẩm gần đây như “Tái sinh” hay các ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước.

Với Phùng Khánh Linh, việc được Tùng Dương mời tham gia live-concert lần này không chỉ là một cơ hội biểu diễn mà còn là sự ghi nhận mà cô trân trọng. Nữ ca sĩ cho biết đàn anh đã dành cho mình nhiều tình cảm, sự yêu mến và động viên trong quá trình làm nghề. Nữ ca sĩ cũng cho rằng việc đứng trên sân khấu cùng Tùng Dương là cơ hội để hai màu sắc cá nhân song hành. Cô mong những sáng tác mới không chỉ phù hợp với giọng hát của đàn anh mà còn giữ được dấu ấn riêng của mình.

Phùng Khánh Linh sẽ xuất hiện ở phần đặc biệt, gần với màu sắc âm nhạc của Tùng Dương nhất trong live-concert của Tùng Dương

Ở chiều ngược lại, Tùng Dương cũng dành nhiều kỳ vọng cho sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh. Anh cho rằng nữ ca sĩ trẻ sở hữu màu sắc riêng, có khả năng tự sáng tác, phối nhạc và biểu diễn, đồng thời mang đến nguồn năng lượng mới cho chương trình.

“Tôi rất cần được nhận những năng lượng tích cực và trẻ trung như vậy." - Tùng Dương chia sẻ khi nói về việc mời các nghệ sĩ trẻ như Phùng Khánh Linh và Grey D tham gia live-concert.

Theo Tùng Dương, anh đã nghe bản demo hai ca khúc do Phùng Khánh Linh sáng tác. Một bài mang màu sắc mạnh mẽ, giàu năng lượng, trong khi bài còn lại có không khí nhẹ hơn, “bảng lảng” và “chill”. Hai màu sắc này sẽ được đưa vào những phần phù hợp trong cấu trúc chương trình.

Đáng chú ý, Phùng Khánh Linh không xuất hiện ở chương mang màu sắc “Cội nguồn”, tập trung vào những ca khúc về đất nước, cũng không nằm trong phần tình ca. Tùng Dương cho biết cô sẽ xuất hiện ở một phần đặc biệt, gần với “chất” của anh nhất, nơi hai nghệ sĩ có thể cùng khai thác những màu sắc mới.

Phùng Khánh Linh viết hai ca khúc mới dành cho Tùng Dương, trong đó có “Hai kẻ lang bạt”

Bên cạnh hai sáng tác mới, khả năng Tùng Dương và Phùng Khánh Linh cùng thể hiện các ca khúc khác cũng được để ngỏ. Nam ca sĩ cho biết điều quan trọng nhất của màn kết hợp là tạo được sự đồng cảm giữa hai nghệ sĩ và mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc khác biệt.

“Bay về phía mặt trời” là live-concert thứ 15 trong hành trình 25 năm ca hát của Tùng Dương, dự kiến diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình với quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình gồm khoảng 30 ca khúc, chia thành bốn chương, với sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời. Ngoài Phùng Khánh Linh và Grey D, ba khách mời còn lại hiện được Tùng Dương giữ kín.

Với sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh, “Bay về phía mặt trời” tiếp tục cho thấy chủ ý của Tùng Dương trong việc đưa các nghệ sĩ trẻ vào hành trình âm nhạc của mình. Sau 25 năm hoạt động, nam ca sĩ cho biết anh muốn tiếp tục học hỏi từ những thế hệ mới, thay vì chỉ nhìn lại những giá trị đã tạo dựng.

Trong khi đó, với Phùng Khánh Linh, lần hợp tác này mở ra một trải nghiệm mới: không chỉ đứng trên sân khấu với một đàn anh mà còn trực tiếp viết những ca khúc dành cho giọng hát của anh. “Hai kẻ lang bạt” vì thế được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm đáng chú ý trong cuộc gặp giữa hai thế hệ nghệ sĩ tại “Bay về phía mặt trời”.