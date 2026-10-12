Số người rút BHXH một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ

ANTD.VN - Số người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy, người lao động ngày càng quan tâm đến việc hưởng chế độ BHXH lâu dài.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, cả nước hiện có 22,64 triệu người tham gia BHXH, trong đó, BHXH bắt buộc là 20,05 triệu người, tăng 183 nghìn người so với tháng 8 và tăng 1,14 triệu người so với năm 2025; BHXH tự nguyện là 2,59 triệu người, tăng 46 nghìn người so với tháng trước.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 18,06 triệu người, tăng 1,07 triệu người so với năm 2025. Số người tham gia BHYT đạt 98,64 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025. Số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đến hết tháng 9 đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số tiền chậm đóng tương đương 2,83% số phải thu.

Công tác giải quyết và chi trả chế độ tiếp tục được thực hiện kịp thời. Trong 9 tháng, toàn hệ thống giải quyết cho hơn 7,11 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2025. Có 600.739 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 2,31%, và 13.868 người được hỗ trợ học nghề, tăng 38,03%.

Ảnh minh họa (T.N)

Ước chi BHXH đạt 272.124 tỷ đồng, tăng 6,35%; Ước chi BHTN đạt 15.108 tỷ đồng, tăng 7,47%. Các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, đề nghị thanh toán 133.306 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số người hưởng BHXH một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy người lao động ngày càng quan tâm đến việc hưởng chế độ BHXH lâu dài.

Tại kỳ chi trả tháng 10/2026, hệ thống chi trả cho hơn 3,56 triệu người hưởng chế độ BHXH hằng tháng, trong đó gần 96% nhận qua phương thức không dùng tiền mặt.

Về cải cách hành chính và chuyển đổi số, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Từ khi triển khai Đề án 06, hệ thống đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đã triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân và ứng dụng VNeID.

Trong công tác kiểm tra, đến hết tháng 9, BHXH Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 179,38 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu.

Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là 396,4 tỷ đồng trên tổng số 648,8 tỷ đồng, đạt hơn 61%. Cơ quan BHXH cũng đã tiếp nhận, giải quyết 2.517/2.629 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, đạt 96%.