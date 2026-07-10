Sở Chỉ huy quân sự sát nhà máy hạt nhân Iran trúng hỏa lực

ANTD.VN - Truyền thông nhà nước Iran ngày 9-7 đưa tin, một căn cứ quân sự chiến lược nằm ở ngoại ô thành phố biển Bushehr đã bị trúng hỏa lực từ một "vật thể bay".

Trụ sở quân sự ở ngoại ô Bushehr bị tấn công hỏa lực

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi các cuộc đụng độ dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) giữa Mỹ và Iran bùng phát dữ dội khắp vùng Vịnh.

Khu vực bị oanh tạc nằm sát nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất đang vận hành của Iran, đẩy mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột lên nấc thang nguy hiểm mới.

Hãng thông tấn quốc gia Iran (IRNA) dẫn lời ông Ehsan Jahanian - Phó Tỉnh trưởng phụ trách chính trị và an ninh tỉnh Bushehr xác nhận: "Một sở chỉ huy quân sự nằm ở vùng ngoại ô Bushehr vừa bị tấn công và đánh trúng bởi một vật thể bay của kẻ thù".

Ông Jahanian cho biết thêm, các hệ thống phòng không của lực lượng vũ trang Iran đã lập tức kích hoạt và đánh chặn kịp thời nhiều mục tiêu xâm nhập khác trên bầu trời. Tuy nhiên, một quả tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái đã vượt qua được lưới lửa phòng thủ để đánh trúng mục tiêu.

Hiện tại, giới chức địa phương phong tỏa hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại kỹ thuật và rà soát thương vong. Thành phố cảng Bushehr là nơi đặt nhà máy hạt nhân chiến lược của Iran.

Mặc dù ông Jahanian chưa công bố chi tiết về tọa độ rơi của vật thể bay, các vụ nổ lớn xuất hiện ngay sát vành đai an toàn của một cơ sở hạt nhân đang khiến cơ quan năng lượng quốc tế và các quốc gia lân cận lo ngại trước nguy cơ rò rỉ phóng xạ.