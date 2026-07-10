Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại nhà máy giày Trung Quốc, 28 người tử vong

ANTD.VN - Một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất giày ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc ngày 9-7 khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ hỏa hoạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lập tức ra lệnh tổng lực cứu hộ cứu nạn, đồng thời yêu cầu nhanh chóng điều tra và xử lý nghiêm, truy cứu trách nhiệm những người có liên quan.

Sở Cứu hỏa thành phố Jinjiang, tỉnh Phúc Kiến cho biết, ngọn lửa bùng phát tại một nhà máy thuộc Công ty Giày Huiteng, một trong những trung tâm sản xuất giày thể thao lớn nhất khu vực.

Thời điểm hỏa hoạn xảy ra, có tổng cộng 237 công nhân và 2 khách bị mắc kẹt bên trong tòa nhà 5 tầng.

Lực lượng chức năng đã nỗ lực sơ tán được 213 người ra ngoài an toàn, tuy nhiên 2 người trong số đó đã tử vong tại bệnh viện do bị thương nặng.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, nhà chức trách xác nhận toàn bộ 26 công nhân mất tích trước đó đều đã tử vong trong đống đổ nát, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 28.

Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 28 người

Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 1 của tòa nhà, nơi có phân xưởng sản xuất và kho chứa nguyên liệu. Các vật liệu dễ cháy như linh kiện giày, xốp và cao su đã bắt lửa cực nhanh, tạo ra những cột khói đen đặc cuồn cuộn bao trùm toàn bộ tòa nhà.

Đại diện lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết, vật liệu làm đế giày bị chất đống tại các lối đi và cầu thang thoát hiểm là nguyên nhân chính khiến các công nhân không thể tháo chạy, đồng thời cản trở hướng tiếp cận dập lửa của lực lượng cứu hỏa.

Lực lượng cứu hỏa đã phải điều động khẩn cấp 183 chiến sĩ và 35 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Phải mất hơn 4 giờ đồng hồ phun nước liên tục, ngọn lửa mở mới cơ bản được khống chế. Tổng số nhân lực tham gia vào chiến dịch tìm kiếm cứu nạn là hơn 500 người.

Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với chủ nhà máy cùng những người chịu trách nhiệm quản lý an toàn của Công ty Giày Huiteng để phục vụ công tác điều tra hình sự.

Toàn bộ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này cũng đã bị đóng băng nhằm đảm bảo công tác đền bù cho gia đình các nạn nhân.

Tháng 5-2026, một vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 37 người. Trước đó, năm 2024, vụ cháy tại một cơ sở điện lạnh đang xây dựng ở tỉnh Giang Tây khiến 39 người thiệt mạng.