Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Israel về tình hình ở Vùng Vịnh

ANTD.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ngày 9-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu về các hoạt động của Mỹ ở Vùng Vịnh, sau khi Iran lên tiếng về các cuộc tấn công mới của Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Như một phần của sự liên lạc liên tục giữa hai bên, Tổng thống Trump đã thông tin cập nhật cho Thủ tướng về các động thái của Mỹ ở Vùng Vịnh”, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trên mạng xã hội X.

Một quan chức Mỹ xác nhận đã diễn ra cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Netanyahu, song không cung cấp thêm chi tiết.

Nhà lãnh đạo Israel bày tỏ lo ngại với Nhà Trắng về Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc “Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người của ông” đưa ra những tuyên bố “chống lại sự tồn tại của Nhà nước Israel, cũng như nhấn mạnh sự cần thiết về các khu vực an ninh dọc biên giới Israel”, theo bài đăng trên X.

Hôm 7-7, ông Erdogan đã bác bỏ tuyên bố “sai lệch” của Israel rằng việc bán máy bay chiến đấu F-35 và các linh kiện của Mỹ cho Ankara sẽ làm đảo lộn cán cân sức mạnh trong khu vực. Trước đó một ngày, ông Netanyahu kêu gọi Mỹ không bán máy bay này cho Thổ Nhĩ Kỳ, một nước đồng minh trong NATO.

Căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu về cách xử lý cuộc chiến với Iran đã gia tăng. Cuộc chiến này được cho là đã gây tổn thất chính trị cho nhà lãnh đạo Mỹ khi giá dầu và hàng tiêu dùng tăng vọt trong suốt cuộc xung đột.