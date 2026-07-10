Hãng hàng không Nhật Bản hủy hàng chục chuyến bay do bão Bavi

ANTD.VN - Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) của Nhật Bản đã hủy gần 50 chuyến bay trong ngày 10-7 do cơn bão Bavi đang tiến gần. Phần lớn các chuyến bị hủy là các chuyến đi và đến tỉnh Okinawa ở miền Nam nước này.

Tính đến 10h ngày 9-7, JAL đã hủy 48 chuyến bay do dự báo chịu ảnh hưởng của bão Bavi. Các chuyến bay bị hủy bao gồm các chuyến đến và đi từ sân bay Naha, sân bay Miyako và sân bay Painushima Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa.

JAL cũng hủy các chuyến đến và đi từ sân bay Kagoshima cùng các sân bay trên những đảo xa thuộc tỉnh Kagoshima.

Các hãng hàng không khác cho biết những chuyến bay của họ cũng có thể chịu ảnh hưởng của cơn bão, đồng thời khuyến cáo hành khách kiểm tra trang web của hãng để cập nhật thông tin mới nhất.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho hay, bão Bavi có khả năng tiến gần quần đảo Sakishima, tỉnh Okinawa, tây nam Nhật Bản từ ngày 10 đến 11-7, đồng thời kêu gọi người dân tại khu vực này sớm chuẩn bị ứng phó với bão.

Tại quần đảo Sakishima, gió giật có thể lên tới 180 km/h vào ngày 10-7 và 252 km/h vào ngày 11-7. Sức gió mạnh như vậy có thể khiến nhà cửa đổ sập.

Giới chức cũng cảnh báo ngay cả các khu vực ở miền tây và miền đông Nhật Bản dọc Thái Bình Dương cũng có thể có nước dâng do ảnh hưởng của cơn bão.