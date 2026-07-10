Vụ bê bối cảnh sát bao che 'chạy tội' gây phẫn nộ tại Hàn Quốc

ANTD.VN - Quyền Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae-seong ngày 10-7 đã phải xin lỗi toàn thể nhân dân sau vụ bê bối các điều tra viên cảnh sát bị cáo buộc cố tình tuồn thông tin mật và tiêu hủy chứng cứ để chạy tội cho con trai của một đồng nghiệp trong vụ án giết người.

Ông Jae-seong phải bỏ dở chuyến công tác tại Liên hợp quốc để xử lý vụ bê bối

Trước sức ép của công chúng, ông Jae-seong đã phải hủy ngang lịch trình Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Cảnh sát Liên hợp quốc tại Mỹ để bay gấp về nước.

Ngay khi vừa đáp xuống Sân bay Quốc tế Incheon, ông Yoo Jae-seong thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vụ việc và gửi lời tạ lỗi sâu sắc.

Tâm điểm của vụ bê bối bắt nguồn từ vụ án mạng xảy ra vào tháng 5-2026 tại thành phố Gwangju. Hung thủ ra tay sát hại dã man một nữ sinh 17 tuổi và cố tình giết hại một nam sinh khác cùng tuổi nhưng không thành.

Cuộc điều tra rơi vào bế tắc cho đến khi cơ quan chức năng phát hiện ra rằng bố của nghi phạm là một sĩ quan cảnh sát đang công tác tại địa phương này.

Cơ quan điều tra cáo buộc nhiều cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Gwangsan đã có liên hệ với bố của nghi phạm để liên tục tuồn tiến độ phá án, giúp hung thủ, đồng thời lợi dụng quyền hạn để xóa dữ liệu camera giám sát và tiêu hủy các vật chứng quan trọng tại hiện trường nhằm làm sai lệch hồ sơ, giảm nhẹ tội danh từ giết người xuống ngộ sát.

Hiện tại, toàn bộ các sĩ quan liên quan đã bị đình chỉ công tác và chuyển sang diện điều tra hình sự đặc biệt. Bộ Tư pháp Hàn Quốc khẳng định sẽ không có bất kỳ "vùng cấm" nào nhằm lấy lại lòng tin của người dân vào cơ quan thực thi pháp luật.